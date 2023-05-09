T 350 limpiadora de superficies T-Racer
Con el limpiador de superficies T-Racer T 350 pueden limpiarse grandes superficies sin salpicaduras. Ajuste de la presión sin escalonamientos para superficies duras y delicadas. Asa para la limpieza vertical.
Con el limpiador de superficies T-Racer T 350 pueden limpiarse grandes superficies exteriores de forma rápida y eficaz. El brazo rotativo Twin-jet permite retirar la suciedad de superficies grandes. Comparado con la limpieza con lanza pulverizadora, permite un ahorro de casi la mitad del tiempo. Además, la cubierta protege eficazmente al usuario y al entorno frente a las salpicaduras de agua. El llamado «efecto aerodeslizador» permite que el T-Racer sea especialmente fácil de maniobrar. El limpiador de superficies T-Racer T 350 ofrece un ajuste de presión sin escalonamientos. De ese modo, pueden limpiarse según las necesidades tanto las superficies duras (por ejemplo, piedra u hormigón) como las superficies más delicadas (por ejemplo, madera). El asa ergonómica permite limpiar de forma óptima incluso superficies verticales como puertas de garajes. El limpiador de superficies T-Racer T 350 es apto para todas las limpiadoras de alta presión Home & Garden de Kärcher de las clases K 2 a K 7.
Características y ventajas
Dos boquillas de chorro plano giratorias
- Buen rendimiento de superficie, ideal para limpiar superficies de mayor tamaño.
Protección contra salpicaduras
- Limpieza sin salpicaduras.
Ajuste de la presión
- Ajuste sin escalonamientos de la presión para cada tarea de limpieza.
- Limpieza de superficies delicadas y resistentes como madera o piedra.
Empuñadura
- Limpieza cómoda de superficies verticales.
Efecto aerodeslizador
- El limpiador de superficies queda suspendido sobre el suelo y garantiza un cómodo trabajo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|1,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|712 x 280 x 971
Videos
Campos de aplicación
- Superficies en casa y el jardín
- Terraza
- Puertas de garajes
- Fachadas de casas pequeñas
- Entradas (de patio)
- Muros de piedra y de jardín
- Caminos