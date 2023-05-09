Bolsa filtro de fieltro KFI 487

Bolsa de filtro de fieltro increíblemente resistente al desgarro, ideal para aspirar suciedad húmeda y seca. Para aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras de Kärcher.

Las bolsas de filtro de fieltro de tres capas KFI 487, increíblemente resistentes al desgarro, destacan por su elevada potencia de aspiración y filtración de polvo. Además, ofrecen el mejor resultado en usos exigentes, como, por ejemplo, al aspirar suciedad gruesa y húmeda. Las bolsas de filtro se han diseñado a medida para las aspiradoras en seco y húmedo WD 4-7, KWD 4-6 y MV 4-6 de Kärcher. Además, también se pueden utilizar para las lava-aspiradoras SE 5, SE 6, SE 5.100 y SE 6.100 de Kärcher. En el equipo se incluyen de serie 4 bolsas.

Características y ventajas
Para las aspiradoras en seco y húmedo WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6 de Kärcher
Material de fieltro de tres capas
  • Para una elevada potencia de aspiración y una gran filtración de polvo durante el uso.
  • Extremadamente resistente al desgarro, muy apropiado para usos exigentes.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 4
Color blanco
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido (kg) 0,4
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 260 x 190 x 13
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Suciedad seca
  • Suciedad húmeda
