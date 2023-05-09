Bolsas de filtro de fieltro, 5 Unidad(es), NT 30/1

Bolsas de filtro de fieltro de 3 capas resistentes al desgarro de la categoría de polvo M, aptas para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. Fabricadas con un 40 % de plástico reciclado. Contenido: 5 unidades.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 5
Color blanco
Peso (kg) 0,5
Peso con embalaje incluido (kg) 0,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 323 x 210 x 90
Videos
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Adecuado para aspirar en seco y húmedo
Información General
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
WA.ME.: ++1 829 760 0574

Redes Sociales
  • SSL Secured
Web Neutra
© 2026 Karcher S.R.L. Villa Aura, Santo Domingo Oeste