Aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Tact L

Componentes robustos, de larga vida útil y una gran potencia de aspiración: aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Tact con el innovador sistema de limpieza del filtro Tact y protector de depósito de 30 l y rodillos de dirección de metal.

Para la limpieza eficaz y rápida de equipos, vehículos, talleres y obras: el aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Tact de Kärcher es un equipo universal para usuarios profesionales de los sectores más variados. El aspiratodo compacto convence gracias al sistema automático de limpieza del filtro Tact y al filtro plegado plano PES, resistente a la humedad, en la eliminación sin polvo de grandes cantidades de polvo fino durante largos intervalos de trabajo. La suciedad y los líquidos se recogen en un depósito robusto de 30 l, que dispone de un protector y rodillos de metal robustos. El sencillo manejo, posible gracias al nuevo selector giratorio central del equipo, facilita el trabajo enormemente. El equipo está completamente equipado con accesorios nuevos y muy mejorados que se pueden almacenar cómodamente en el sistema de almacenaje de accesorios y manguera de aspiración integrado. En el cabezal plano del equipo se pueden colocar o incluso fijar herramientas y cabinas gracias a las superficies de goma y posibilidades de fijación antideslizamiento.

Características y ventajas
Aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Tact L: Depósito robusto con protector y rodillos de dirección de metal.
Depósito robusto con protector y rodillos de dirección de metal.
Los rodillos estables de dirección de metal garantizan una buena maniobrabilidad y movilidad sin limitación en las obras. El robusto depósito protege el equipo de golpes e impactos.
Aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Tact L: Almacenaje flexible de la manguera y del cable de red
Almacenaje flexible de la manguera y del cable de red
Permite la fijación segura de mangueras de diferentes longitudes y diámetros. El cable de red se almacena en cualquier momento para un transporte seguro.
Aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Tact L: Carcasa del filtro extraíble
Carcasa del filtro extraíble
Con la carcasa del filtro extraíble, el filtro se puede extraer y volver a colocar sin polvo. No es posible colocar mal el filtro plegado plano.
Selector giratorio central
  • Programa de aspiración conmutable cómodamente mediante el selector giratorio central.
Limpieza automática del filtro Tact
  • Permite una potencia de aspiración y un rendimiento del filtro elevados y constantes.
  • Limpieza automática del filtro con potentes chorros de aire.
  • Ahorro de tiempo y mayor vida útil del filtro.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire (l/s) 74
Vacío (mbar/kPa) 273 / 27,3
Capacidad del depósito (l) 30
Material del depósito Plástico
Capacidad de absorción (W) máx. 1380
Ancho nominal estándar ( ) DN 35
Longitud del cable (m) 7,5
Nivel de presión acústica (dB/A) 69
Color antracita
Peso sin accesorios (kg) 13,5
Peso con embalaje incluido (kg) 17,9
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 560 x 370 x 580

Scope of supply

  • Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m
  • Codo: Plástico
  • Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
  • Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
  • Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
  • Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
  • Material de la bolsa filtrante: Fieltro
  • Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
  • Boquilla para ranuras
  • Filtro plegado plano: PES con revestimiento de PTFE

Equipamiento

  • Desconexión automática con volumen de llenado máx.
  • Preparación antiestática
  • Limpieza del filtro: Limpieza automática del filtro Tact
  • Protección de circulación resistente a los golpes
  • Clase de protección: II
  • Rodillo de parada
Campos de aplicación
  • Adecuado para aspirar en seco y húmedo
