Boquilla de chorro concentrado
La boquilla de chorro garantiza una limpieza fácil de juntas, rincones, bordes y otros lugares poco accesibles. Utilizada en combinación con el cepillo redondo, ofrece innumerables posibilidades de aplicación.
La boquilla de chorro garantiza una limpieza fácil de juntas, rincones, bordes y otros lugares poco accesibles. En combinación con el cepillo redondo, ofrece innumerables posibilidades de aplicación en la cocina, el baño y el váter. De esta forma, la limpieza de juntas se convierte en una tarea muy fácil.
Características y ventajas
Fijación para accesorios
- Fijación para cepillos, boquilla de alto rendimiento y prolongación
Forma curvada
- Mejor acceso a lugares poco accesibles
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|180 x 50 x 40
Videos
Campos de aplicación
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
- Alfombras
- Persianas/venecianas