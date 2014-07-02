Boquilla de espuma Connect ’n’ Clean FJ 10 C con champú para vehículos. El sistema de cambio rápido para la aplicación de detergente permite cambiar rápidamente entre diferentes detergentes con un solo clic. La dosificación del detergente se regula cómodamente en la boquilla de espuma (botón amarillo). El plano del chorro se puede girar según sea necesario. Enjuague la boquilla de espuma con agua limpia después de su uso para evitar obstrucciones por residuos de detergente. Es apta para todas las hidrolimpiadoras Kärcher de las gamas K 2 a K 7.