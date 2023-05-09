Con un ancho útil de 90 milímetros la manejable boquilla de aspiración para automóviles está diseñada especialmente para la limpieza rápida y a fondo de los vehículos. Su diseño acodado plano facilita la aspiración del espacio para los pies, las alfombrillas, los asientos, las tapicerías y el maletero. La boquilla para coches de plástico es apta para todos los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher con codos en DN 35.