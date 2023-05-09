cepillo de lavado 3 en 1 WB 7 Plus
De aplicación especialmente versátil gracias a una combinación inteligente: el cepillo de lavado 3 en 1 WB 7 Plus incorpora una boquilla de espuma, una boquilla de chorro plano de alta presión y un cepillo suave en un mismo producto.
Una combinación inteligente: el cepillo de lavado 3 en 1 WB 7 Plus incorpora 3 importantes funciones en un mismo producto. Aplicar espuma, desprender la suciedad persistente con un chorro plano de alta presión o trabajar especialmente en profundidad y al mismo tiempo con cuidado utilizando un cepillo suave: todo ello es posible sin un solo cambio de accesorios. La función deseada se selecciona con una palanca en la zona de la empuñadura del cepillo. Esto hace que este cepillo de lavado sea de aplicación especialmente versátil, ahorre tiempo, resulte cómodo y garantice siempre un resultado de limpieza impecable, incluso en superficies sensibles como la pintura, el vidrio o el plástico. El depósito de detergente integrado permite trabajar durante más tiempo sin necesidad de rellenarlo.
Características y ventajas
Producto 3 en 1 - combina 3 funciones esenciales de limpieza: boquilla de espuma, chorro plano de alta presión y cepillo de lavado
- Posibilidad de aplicación versátil gracias a la combinación de funciones esenciales.
- Más comodidad para una limpieza eficaz y en profundidad.
Selección rápida e intuitiva de la función deseada con una palanca en la zona de la empuñadura del cepillo
- Selección intuitiva de funciones.
- Limpieza eficaz sin cambio de accesorios.
Depósito de detergente integrado en el cabezal de cepillos
- La potente espuma disuelve incluso la suciedad adherida rápidamente y en profundidad.
- Permite trabajar durante más tiempo sin necesidad de rellenarse, por lo que ahorra tiempo.
Cepillo de lavado con cerdas suaves, apto para una gran diversidad de superficies
- Limpieza cuidadosa incluso de superficies sensibles como la pintura, el vidrio o el plástico.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|377 x 264 x 223
Videos
Campos de aplicación
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Persianas/venecianas
- Puertas de garajes
- Vehículos
- Motos y ciclomotores
- Jardines acristalados
- Revestimientos de balcones
- Alféizares
- Elementos de privacidad