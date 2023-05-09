El práctico cepillo de lavado está provisto de cerdas suaves, idóneas para el lavado de superficies delicadas y superficies exteriores de difícil acceso. Ya se trate del lavado de vehículos, mobiliario de jardín o incluso la barbacoa, el cepillo de lavado te garantiza una limpieza perfecta. Apropiado para todas las hidrolimpiadoras entre los modelos K2 y K7.