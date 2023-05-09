Cepillo de lavado giratorio WB 120
Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.
El cepillo de lavado giratorio con recambio universal está equipado con una palanca de desbloqueo que permite sustituir el recambio de forma rápida y sencilla, sin entrar en contacto con la suciedad; además, destaca por su cubierta transparente, que proporciona una especial experiencia de limpieza. El cepillo para limpiadoras de alta presión está recomendado para limpiar a fondo diferentes superficies, como pintura, vidrio o plástico. En caso necesario puede aplicarse detergente a través de la limpiadora de alta presión. Gracias al nuevo engranaje, el WB 120 es más potente que su predecesor, permitiendo así una limpieza eficaz y profunda. El cepillo de lavado giratorio es apto para su uso con todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7. Los dos recambios Car & Bike y Home & Garden, disponibles por separado, están adaptados especialmente a superficies delicadas o resistentes y son compatibles tanto con el WB 120 como con el cepillo anterior, el WB 100.
Características y ventajas
Cabezal de cepillos giratorio
- Limpieza delicada, suave y eficaz.
Sustitución del recambio mediante palanca de desbloqueo
- Sustitución del recambio rápida y sencilla, sin entrar en contacto con la suciedad.
Aplicación de detergente a través de la limpiadora de alta presión
- Mejor disolución de la suciedad y limpieza eficaz.
Carcasa transparente
- Experiencia de limpieza mediante la tecnología visible.
Compatible con adaptador para manguera de riego
- Conexión rápida de todos los cepillos de Kärcher a la manguera de riego sin utilizar la limpiadora de alta presión.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|309 x 153 x 135
Videos
Campos de aplicación
- Vehículos
- Jardines acristalados
- Motos y ciclomotores
- Puertas de garajes
- Persianas/venecianas
- Elementos de privacidad
- Alféizares
- Revestimientos de balcones
- Muebles de jardín/terraza/balcón