Cepillo de lavado giratorio WB 130
El cepillo giratorio es el complemento ideal junto a las hidrolimpiadoras para la limpieza de superficies tan variadas como el automóvil, muebles de jardín, cristaleras o persianas.
El cepillo de lavado giratorio WB 130 de Kärcher, en combinación con una hidrolimpiadora es el complemento ideal para conseguir una limpieza suave y eficaz cubriendo diferentes areas de aplicación tales como automóviles, muebles de jardín, persianas, etc. Mediante una palanca de liberación se pueden cambiar los diferentes implementos de una manera sencilla, rápida y sin contacto con la suciedad. El cepillo está cubierto con una carcasa transparente que facilita al cliente una visión clara sobre la superficie que se está limpiando. Con este cepillo también se puede aplicar detergente facilitando que la suciedad se disuelva más rapidamente. El cepillo de lavado es apto para el uso con todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las clases K 2 a K 7. Los recambios disponibles por separado Car & Bike y Home & Garden están específicamente diseñados para superficies delicadas o resistentes.
Características y ventajas
Cabezal de cepillos giratorio
- Limpieza delicada, suave y eficaz.
- Limpie de forma cómoda y confortable.
Sustitución del recambio mediante palanca de desbloqueo
- Sustitución del recambio rápida y sencilla, sin entrar en contacto con la suciedad.
- Mantenga siempre las manos limpias.
- Elija el accesorio adecuado para los diferentes ámbitos de aplicación.
Aplicación de detergente mediante el cepillo conectado a la limpiadora de alta presión
- Mejor disolución de la suciedad y limpieza eficaz.
Carcasa transparente
- Experiencia de limpieza mediante la tecnología visible.
Corona de cerdas integrada
- Minimiza las salpicaduras de agua y protege a los usuarios y al medio ambiente.
Compatible con adaptador para manguera de riego
- Conexión con la manguera de riego, también se puede utilizar sin limpiadora de alta presión.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|305 x 156 x 137
Para cualquier consulta sobre el modelo WB 130, ponte en contacto con nosotros.
Videos
Campos de aplicación
- Vehículos
- Motos y ciclomotores
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Jardines acristalados
- Puertas de garajes
- Persianas/venecianas
- Elementos de privacidad
- Revestimientos de balcones
- Alféizares