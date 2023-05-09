Cepillos cilíndricos, cerdas estándar, negros, CV 38/1, 38/2
Cepillos cilíndricos blandos con 356 mm de longitud y cerdas estándar negras de poliamida para todos los aspiradores de cepillos para alfombras CV 38/1 y CV 38/2 de Kärcher.
Cepillos cilíndricos con 356 mm de longitud para todos los aspiradores de cepillos para alfombras CV 38/1 y CV 38/2. El cilindro está equipado con cerdas de poliamida blandas y negras de 10 mm de longitud. Diámetro de las cerdas: 0,25 mm.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Longitud del cepillo (mm)
|356
|Grado de resistencia
|semiduro
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|356 x 61 x 61