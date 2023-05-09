Cepillos cilíndricos, cerdas estándar, negros, CV 38/1, 38/2

Cepillos cilíndricos blandos con 356 mm de longitud y cerdas estándar negras de poliamida para todos los aspiradores de cepillos para alfombras CV 38/1 y CV 38/2 de Kärcher.

Cepillos cilíndricos con 356 mm de longitud para todos los aspiradores de cepillos para alfombras CV 38/1 y CV 38/2. El cilindro está equipado con cerdas de poliamida blandas y negras de 10 mm de longitud. Diámetro de las cerdas: 0,25 mm.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud del cepillo (mm) 356
Grado de resistencia semiduro
Cantidad (Unidad(es)) 1
Color negro
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido (kg) 0,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 356 x 61 x 61
Equipos compatibles
Información General
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