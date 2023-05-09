Diseñado para requisitos de limpieza y rendimiento en superficie especialmente altos, nuestro aspirador de cepillos para alfombras CV 38/2 es perfecto para la limpieza eficaz de grandes superficies. Ya sea en oficinas o salas de exposición, en hoteles y restaurantes, en comercios o en edificios públicos, gracias a la anchura de trabajo extragrande y a los numerosos detalles útiles, la limpieza de alfombras resulta rápida y cómoda. El asa ergonómica con interruptor de conexión/desconexión integrado se adapta perfectamente a la mano, el reducido peso del equipo permite trabajar sin fatiga y los accesorios, siempre al alcance de la mano, garantizan unos resultados de limpieza perfectos incluso en bordes y huecos. Además, la ayuda visual para el ajuste de los cepillos permite un ajuste exacto de los cepillos a la altura de la alfombra. En cuanto al mantenimiento, el innovador sistema de cable de red de cambio rápido y la posibilidad de cambiar de cepillos sin herramientas reducen considerablemente el tiempo y los costes que este suele conllevar. Y por último, pero no por ello menos importante, el sistema de toma especialmente desarrollado y patentado permite un cambio casi completamente libre de polvo de las bolsas de filtro de fieltro con gran resistencia a la rotura.