Conjunto de chorro húmedo o de arena
Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher. Apto para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K2-K7.
Características y ventajas
Chorro de arena y húmedo con la limpiadora de alta presión
- Mejor eliminación de la suciedad.
Especialmente potente
- Para eliminar la corrosión, la pintura y la suciedad muy incrustada.
Máximo rendimiento de limpieza
- Limpieza definida de suciedades resistentes.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|1,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|525 x 110 x 100
Campos de aplicación
- Eliminación de óxido y pintura
- Suciedad resistente