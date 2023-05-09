Cubierta del cabezal de aspiración FC 5 amarilla
La cubierta del cabezal de aspiración mejorada permite una recogida de suciedad más eficiente. Para la instalación a posteriori en equipos FC 5 amarillos que no la incorporan aún de serie.
Se acabaron las molestas pelusas en el suelo: la nueva cubierta del cabezal de aspiración para el FC 5 con elevador de fibras integrado y canal de aire ancho permite una recogida de suciedad gruesa aún más eficiente, mejorando de esta forma el rendimiento global de limpieza. La actualización perfecta para todos los equipos FC 5 amarillos que no la incorporan aún de serie.
Características y ventajas
Elevador de fibras integrado
- Los surcos integrados permiten recoger aún mejor las pelusas y otras partículas gruesas.
Canal de aspiración más ancho
- Recogida más eficaz de partículas de mayor tamaño, como cúmulos de pelos.
Fácil de sustituir
- La nueva cubierta puede sustituirse en el equipo con rapidez y sin esfuerzo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|amarillo
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|300 x 100 x 34