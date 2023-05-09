Se acabaron las molestas pelusas en el suelo: la nueva cubierta del cabezal de aspiración para el FC 5 con elevador de fibras integrado y canal de aire ancho permite una recogida de suciedad gruesa aún más eficiente, mejorando de esta forma el rendimiento global de limpieza. La actualización perfecta para todos los equipos FC 5 amarillos que no la incorporan aún de serie.