Filtro de ceniza / filtro para suciedad gruesa Basic
Filtro para suciedad gruesa / filtro de ceniza para limpiar chimeneas, estufas cerámicas, barbacoas, calefactores de sauna y similares, además de para eliminar la suciedad gruesa.
Filtro para ceniza/suciedad gruesa compuesto por un depósito de metal de 20 l y una manguera de aspiración de metal flexible de 1 m de largo. La ceniza y el resto de suciedad se filtran mediante una malla metálica. El filtro para ceniza/suciedad gruesa se recomienda especialmente para la limpieza de chimeneas, estufas, parrillas, hornos para sauna y similares, y también es adecuado para eliminar suciedad gruesa.
Características y ventajas
De metal
- Robusto, resistente y duradero
- No inflamable, resistente al calor
- Para ceniza
Rejilla fina de alambre
- Para retener la suciedad gruesa y ceniza
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|2,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|320 x 320 x 380
Campos de aplicación
- Chimeneas, hornos y otras fuentes de calor
- Superficies en casa y el jardín
- Taller