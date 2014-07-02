Filtro para ceniza/suciedad gruesa compuesto por un depósito de metal de 20 l y una manguera de aspiración de metal flexible de 1 m de largo. La ceniza y el resto de suciedad se filtran mediante una malla metálica. El filtro para ceniza/suciedad gruesa se recomienda especialmente para la limpieza de chimeneas, estufas, parrillas, hornos para sauna y similares, y también es adecuado para eliminar suciedad gruesa.