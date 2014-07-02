Filtro de ceniza / filtro para suciedad gruesa Basic

Filtro para suciedad gruesa / filtro de ceniza para limpiar chimeneas, estufas cerámicas, barbacoas, calefactores de sauna y similares, además de para eliminar la suciedad gruesa.

Filtro para ceniza/suciedad gruesa compuesto por un depósito de metal de 20 l y una manguera de aspiración de metal flexible de 1 m de largo. La ceniza y el resto de suciedad se filtran mediante una malla metálica. El filtro para ceniza/suciedad gruesa se recomienda especialmente para la limpieza de chimeneas, estufas, parrillas, hornos para sauna y similares, y también es adecuado para eliminar suciedad gruesa.

Características y ventajas
De metal
  • Robusto, resistente y duradero
  • No inflamable, resistente al calor
  • Para ceniza
Rejilla fina de alambre
  • Para retener la suciedad gruesa y ceniza
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 2,4
Peso con embalaje incluido (kg) 3
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 320 x 320 x 380
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Chimeneas, hornos y otras fuentes de calor
  • Superficies en casa y el jardín
  • Taller
Accesorios
Información General
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