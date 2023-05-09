El set de 2 rodillos para piedra es la ayuda perfecta para limpiar suelos duros resistentes, como piedra o cerámica (aunque no suelos sensibles de piedra natural, como p. ej. mármol o terracota). Apto para EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 y FC 8. Gracias a sus cerdas integradas, el juego de rodillos para piedra elimina sin esfuerzo la suciedad más resistente y deja relucientes incluso las juntas y las superficies irregulares. Los rodillos Pure!Roll® son aptos para el lavado a máquina a hasta 60 °C.