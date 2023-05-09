Juego de rodillos de piedra

Limpie con la máxima facilidad los suelos duros resistentes y las juntas sucias: con el juego de rodillos de piedra de 2 piezas contra la suciedad resistente. Apto para lavado a máquina hasta 60 °C.

El set de 2 rodillos para piedra es la ayuda perfecta para limpiar suelos duros resistentes, como piedra o cerámica (aunque no suelos sensibles de piedra natural, como p. ej. mármol o terracota). Apto para EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 y FC 8. Gracias a sus cerdas integradas, el juego de rodillos para piedra elimina sin esfuerzo la suciedad más resistente y deja relucientes incluso las juntas y las superficies irregulares. Los rodillos Pure!Roll® son aptos para el lavado a máquina a hasta 60 °C.

Características y ventajas
Pure!Roll® con tejido de alta calidad
  • Disolución óptima de la suciedad y alto grado de recogida para obtener unos resultados de limpieza perfectos.
  • Lavable a máquina a hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Cerdas integradas
  • Para eliminar sin esfuerzo la suciedad incrustada.
  • Incluso las juntas y los suelos irregulares vuelven a quedar relucientes.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color blanco
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido (kg) 0,3
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 300 x 60 x 60
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Suelos duros resistentes (por ejemplo, piedra, cerámica), no apto para suelos de piedra natural delicados (por ejemplo, mármol, terracota)
  • Suciedad incrustada en suelos duros resistentes
  • Limpieza de juntas en suelos duros resistentes
Información General
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