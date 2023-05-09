Kit de adaptadores para la manguera de prolongación
Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras
Juego de dos adaptadores para conectar una manguera de prolongación con rosca a limpiadoras de alta presión con conexión rápida Quick Connect.
Características y ventajas
Kit de reequipamiento de Quick Connect
- Para reequipar todas las limpiadoras de alta presión fabricadas a partir de 1992 con el sistema de conexión Quick Connect
Conexión de latón
- Cambio fácil y conexión rápida de la pistola por Quick Connect
Sistema Quick Connect
- Manejo especialmente sencillo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|80 x 45 x 61