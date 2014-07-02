Manguera de aspiración flexible (1 m) con adaptador para la conexión a la boquilla de salida de diferentes herramientas eléctricas, como sierras de calar, lijadoras, taladradoras o cepillos eléctricos. De este modo puede aspirarse directamente la suciedad que se genera, y esta no llega al ambiente. La solución ideal para un bricolaje limpio que evita tener que limpiar después.