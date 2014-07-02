Kit de boquillas: boquilla para hendiduras, boquilla para tapicerías,pincel aspirador, DN 35

Kit de boquillas compuesto por boquilla para ranuras, boquilla para tapicerías y pincel aspirador. El kit de boquillas es apto para todos los aspiradores en seco de Kärcher y para los aspiradores en seco y húmedo con un ancho nominal de DN 35.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Ancho nominal estándar ( ) DN 35
Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 210 x 120 x 40
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