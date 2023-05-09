El aspirador en seco T 15/1 sobresale también por su reducido nivel de ruido y combina un alto confort ergonómico con una excelente potencia de aspiración y un enorme radio de trabajo. Características como el compartimento integrado para manguera, cable y accesorios y las dos posiciones de estacionamiento para la boquilla para suelos hacen el trabajo más agradable y efectivo.