Especialmente silencioso y con un gran equipamiento: el aspirador en seco T 15/1 es un destacado modelo de gama superior con una alta potencia de aspiración y numerosos extras que facilitan el trabajo y aumentan la efectividad.

El aspirador en seco T 15/1 sobresale también por su reducido nivel de ruido y combina un alto confort ergonómico con una excelente potencia de aspiración y un enorme radio de trabajo. Características como el compartimento integrado para manguera, cable y accesorios y las dos posiciones de estacionamiento para la boquilla para suelos hacen el trabajo más agradable y efectivo.

Características y ventajas
La integración total de los accesorios en la parte posterior del cuerpo del equipo permite acceder a estos rápidamente y en cualquier momento.
El filtro HEPA opcional proporciona un aire de salida higiénicamente limpio y sin partículas.
Un filtro principal permanente, de grandes dimensiones y de nylon lavable, garantiza una óptima separación de polvo. De esta forma, puede utilizarse el equipo con o sin bolsa de filtro.
Manejo con el pie
  • No hay necesidad de agacharse en el trabajo diario.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (V/Hz) 110 - 127 / 50 - 60
Vacío (mbar/kPa) 251 / 25,1
Caudal de aire (l/s) 61
Potencia nominal (W) 1280
Capacidad del depósito (l) 15
Ancho nominal estándar ( ) DN 32
Longitud del cable (m) 15
Nivel de presión acústica (dB/A) 62
Color antracita
Peso sin accesorios (kg) 8,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 434 x 316 x 400

Scope of supply

  • Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m
  • Codo: Con trampilla de aire
  • Tubo de aspiración telescópico: 595 mm, 995 mm
  • Tubo de aspiración telescópico, material: Acero, cromado
  • Boquilla para suelos conmutable
  • Boquilla para tapicerías
  • Boquilla para ranuras
  • Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
  • Material de la bolsa filtrante: Fieltro
  • Filtro protector del motor
  • Cesta de filtro permanente: Nailon

Equipamiento

  • Material del depósito: Plástico
  • Soporte integrado para el cable de conexión
  • Gancho portacables
  • Almacenaje de accesorios integrado
