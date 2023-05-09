Kit de cepillos redondos
Práctico kit de cepillos redondos con dos cepillos negros y dos amarillos: adaptados a la perfección para usarlos en distintos lugares.
El kit de cepillos redondos contiene dos cepillos negros y dos amarillos. Perfecto para usarlos en distintos lugares. Por ejemplo, se puede utilizar un color para el baño y otro para limpiar en la cocina. Las cerdas flexibles de los cepillos son capaces de dominar con eficacia prácticamente cualquier tarea.
Características y ventajas
Dos colores distintos (negro y amarillo)
- Trabajo higiénico en distintos lugares de uso (zona de sanitarios, cocina, grifería, etc.).
Material de las cerdas de gran calidad
- Eliminación sencilla de la suciedad resistente.
- Gran vida útil gracias al desgaste lento de las cerdas.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|40 x 26 x 26
Campos de aplicación
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
- Desagües
- Lavabos
- Superficies de trabajo de la cocina
- Grifería
- Váter
- Baño