Con las dos fundas incluidas en el kit, fabricadas en microfibra de alta calidad, la suciedad y la grasa se desprenden mejor y se pueden recoger con la boquilla manual aun con mayor facilidad. Ideal para la suciedad más fuerte y resistente en la cocina y en el baño. Incluso la suciedad persistente de la cocina puede eliminarse sin ningún esfuerzo. Gracias a la banda de goma integrada, tanto la fijación a la boquilla manual y como el desmontaje son sorprendentemente sencillos. Además, garantiza un agarre óptimo de la funda de la boquilla manual durante la limpieza.