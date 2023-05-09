Limpieza interior de vehículos de principio a fin: con el extenso kit de limpieza interior de vehículos revisado, limpiar el coche por dentro resulta facilísimo, consiguiéndose así una acogedora zona impecablemente limpia. Ya sean las alfombrillas, el salpicadero, los asientos, las superficies tapizadas o el maletero: con este juego de accesorios el interior del vehículo quedará como los chorros del oro en un abrir y cerrar de ojos. Incluso los espacios de más difícil acceso, como los huecos o las juntas, y las superficies delicadas pueden limpiarse a la perfección. El juego de accesorios es apto para todas las aspiradoras multiuso Home & Garden de Kärcher.