Kit de limpieza interior de vehículos
Kit de limpieza interior de vehículos optimizado para una limpieza impecable del interior del coche: desde el salpicadero hasta el maletero, pasando por los asientos, las superficies tapizadas, las alfombrillas, las juntas y los huecos.
Limpieza interior de vehículos de principio a fin: con el extenso kit de limpieza interior de vehículos revisado, limpiar el coche por dentro resulta facilísimo, consiguiéndose así una acogedora zona impecablemente limpia. Ya sean las alfombrillas, el salpicadero, los asientos, las superficies tapizadas o el maletero: con este juego de accesorios el interior del vehículo quedará como los chorros del oro en un abrir y cerrar de ojos. Incluso los espacios de más difícil acceso, como los huecos o las juntas, y las superficies delicadas pueden limpiarse a la perfección. El juego de accesorios es apto para todas las aspiradoras multiuso Home & Garden de Kärcher.
Características y ventajas
Apta para todas las aspiradoras en seco y húmedo Home & Garden de Kärcher
Completo juego de accesorios para la limpieza integral y profunda del interior del vehículo
Incluye manguera de prolongación de 1,5 m para tener un mayor radio de acción y libertad de movimiento
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho nominal estándar ( )
|35
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|560 x 230 x 130
Campos de aplicación
- Salpicadero
- Consola central
- Alfombrillas
- Suelos duros
- Maletero
- Asientos de automóviles
- Superficies de ventanas y de cristal
- Cajones laterales del vehículo