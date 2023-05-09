El kit de pinceles aspiradores es un juego de accesorios compuesto por dos pinceles aspiradores de cerdas duras y blandas, respectivamente. El pincel aspirador de cerdas duras se utiliza para limpiar a fondo las superficies tapizadas y con alfombras (p. ej., las alfombrillas o los asientos). El pincel aspirador de cerdas blandas permite limpiar las superficies delicadas sin dañarlas (p. ej., el salpicadero y la consola central). El práctico kit de pinceles aspiradores es apto para todas las aspiradoras en seco y húmedo Home & Garden de Kärcher.