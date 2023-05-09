Kit de reformas
Con el kit de reformas la suciedad gruesa y el polvo fino se eliminan eficazmente. Apto para las aspiradoras multiuso Home & Garden de Kärcher MV 5 a MV 6, WD 5 a WD 6 y WD 7.000 a WD 7.999.
El kit de reformas es un juego de accesorios desarrollado recientemente. Es ideal para eliminar cómoda y eficazmente suciedad gruesa de cualquier tipo, por lo que resulta perfecto para realizar trabajos de limpieza cuando se hacen reformas. El asa, diseñada de forma ergonómica, y la boquilla para suelos de alta calidad garantizan una gran comodidad en el trabajo. Gracias a una elevada potencia de aspiración, elimina en un abrir y cerrar de ojos grandes cantidades de suciedad gruesa. También pueden eliminarse sin dificultades el polvo fino o las hojas. El kit de reformas es apto para las aspiradoras multiuso Home & Garden de Kärcher MV 5 a MV 6, WD 5 a WD 6 y WD 7.000 a WD 7.999.
Características y ventajas
Apta para las aspiradoras en seco y húmedo Home & Garden MV 5 a MV 6, WD 5 a WD 6 y WD 7.000 a WD 7.999 de Kärcher.
El asa, diseñada de forma ergonómica, y la boquilla para suelos de alta calidad garantizan una gran comodidad en el trabajo
Gracias a una elevada potencia de aspiración, elimina en un abrir y cerrar de ojos grandes cantidades de suciedad gruesa
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Pieza(s))
|4
|Ancho nominal estándar (mm)
|45
|Color
|negro
|Peso (kg)
|1,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|480 x 367 x 132
Campos de aplicación
- Reformas
- Taller