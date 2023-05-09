Kit de reformas

Con el kit de reformas la suciedad gruesa y el polvo fino se eliminan eficazmente. Apto para las aspiradoras multiuso Home & Garden de Kärcher MV 5 a MV 6, WD 5 a WD 6 y WD 7.000 a WD 7.999.

El kit de reformas es un juego de accesorios desarrollado recientemente. Es ideal para eliminar cómoda y eficazmente suciedad gruesa de cualquier tipo, por lo que resulta perfecto para realizar trabajos de limpieza cuando se hacen reformas. El asa, diseñada de forma ergonómica, y la boquilla para suelos de alta calidad garantizan una gran comodidad en el trabajo. Gracias a una elevada potencia de aspiración, elimina en un abrir y cerrar de ojos grandes cantidades de suciedad gruesa. También pueden eliminarse sin dificultades el polvo fino o las hojas. El kit de reformas es apto para las aspiradoras multiuso Home & Garden de Kärcher MV 5 a MV 6, WD 5 a WD 6 y WD 7.000 a WD 7.999.

Características y ventajas
Apta para las aspiradoras en seco y húmedo Home & Garden MV 5 a MV 6, WD 5 a WD 6 y WD 7.000 a WD 7.999 de Kärcher.
El asa, diseñada de forma ergonómica, y la boquilla para suelos de alta calidad garantizan una gran comodidad en el trabajo
Gracias a una elevada potencia de aspiración, elimina en un abrir y cerrar de ojos grandes cantidades de suciedad gruesa
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Pieza(s)) 4
Ancho nominal estándar (mm) 45
Color negro
Peso (kg) 1,2
Peso con embalaje incluido (kg) 1,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 480 x 367 x 132
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Reformas
  • Taller
Información General
Contacto

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