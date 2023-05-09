El kit de reformas es un juego de accesorios desarrollado recientemente. Es ideal para eliminar cómoda y eficazmente suciedad gruesa de cualquier tipo, por lo que resulta perfecto para realizar trabajos de limpieza cuando se hacen reformas. El asa, diseñada de forma ergonómica, y la boquilla para suelos de alta calidad garantizan una gran comodidad en el trabajo. Gracias a una elevada potencia de aspiración, elimina en un abrir y cerrar de ojos grandes cantidades de suciedad gruesa. También pueden eliminarse sin dificultades el polvo fino o las hojas. El kit de reformas es apto para las aspiradoras multiuso Home & Garden de Kärcher MV 5 a MV 6, WD 5 a WD 6 y WD 7.000 a WD 7.999.