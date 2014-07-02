Kit para el hogar
El kit para el hogar contiene una boquilla de aspiración conmutable para suciedad sólida y una boquilla para tapicería. Adecuado para todas las aspiradoras para suciedad sólida y líquida de Kärcher Home & Garden
Gracias a la boquilla para aspiración de suciedad seca intercambiable y a la boquilla para tapicerías, el kit para el hogar es el accesorio ideal para muchas de las tareas de limpieza habituales. La boquilla para suelos conmutable mediante interruptor de pedal es adecuada tanto para moquetas como para superficies duras. Y la práctica boquilla para tapicerías con elevador de fibras permite aspirar con cuidado los muebles tapizados y los cojines.
Características y ventajas
Boquilla para aspiración de suciedad seca intercambiable para todas las aspiradoras en seco y húmedo Home & Garden de Kärcher
Boquilla para aspiración de suciedad seca conmutable con soporte de reposo para colocar el tubo de aspiración y la boquilla para suelos en posición de reposo de forma rápida y cómoda
Boquilla para tapicerías con elevador de fibras para limpiar cuidadosamente tapicerías y muebles tapizados
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Pieza(s))
|2
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|267 x 100 x 125
Campos de aplicación
- Alfombras y moquetas
- Suelos duros
- Tapicerías