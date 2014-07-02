Gracias a la boquilla para aspiración de suciedad seca intercambiable y a la boquilla para tapicerías, el kit para el hogar es el accesorio ideal para muchas de las tareas de limpieza habituales. La boquilla para suelos conmutable mediante interruptor de pedal es adecuada tanto para moquetas como para superficies duras. Y la práctica boquilla para tapicerías con elevador de fibras permite aspirar con cuidado los muebles tapizados y los cojines.