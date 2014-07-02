Pistola G 160

Pistola de recambio para las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K2-K7. Para todas las limpiadoras de alta presión, en las cuales la manguera de alta presión se fija a la pistola mediante un clip (sin Quick Connect).

Cambiar la pistola es muy fácil: esta pistola de recambio es adecuada para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K2-K7. Apta para todas las limpiadoras de alta presión, en las cuales la manguera de alta presión se fija por clip o abrazadera de unión a la pistola pulverizadora manual.

Características y ventajas
Pistola de recambio para limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases de K 2  a K 7.
  • Cambio sencillo de la pistola.
Conexión de bayoneta
  • Posibilita la conexión de todos los accesorios de Kärcher.
Aplicación de detergente a baja presión
  • Fácil aplicación del detergente.
  • Mejor disolución de la suciedad y limpieza eficaz.
Seguro para niños
  • El gatillo de la pistola se bloquea.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,3
Peso con embalaje incluido (kg) 0,4
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 422 x 40 x 181
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
T.: ++1 809 379-3700

