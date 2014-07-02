Tubo de aspiración telescópico, T, DN 32, longitud de 595-995 mm, acero cromado, idóneo para: BV 5/1, T 15/1

Práctico tubo de aspiración telescópico de acero cromado para aspiradores en seco de Kärcher, anchura nominal DN 32 y longitud de 595-995 mm.

El tubo telescópico de metal cromado (DN 32, longitud: 0,61-1 m) sirve también como prolongación adicional, por ejemplo, para aspirar techos.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho nominal estándar ( ) DN 32
Cantidad (Unidad(es)) 1
Material Acero, cromado
Longitud (mm) 595 - 995
Color plata
Peso (kg) 0,6
Peso con embalaje incluido (kg) 0,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 595 x 45 x 38
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Karcher, S.R.L.
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