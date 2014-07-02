El cepillo blando, con una anchura de trabajo de 248 mm, es especialmente adecuado para limpiar superficies grandes, desde invernaderos, vehículos, embarcaciones, paneles solares y caravanas hasta persianas. A pesar de su excelente efecto de limpieza, las cerdas suaves son cuidadosas con la superficie. Un anillo protector perimetral evita además los desagradables arañazos en la superficie limpiada. La tuerca racor suministrada garantiza una sujeción firme en la pistola de alta presión, la almohadilla de goma elimina la suciedad especialmente resistente —como las moscas, por ejemplo— y la empuñadura ergonómica garantiza un manejo cómodo y sencillo. En resumen, es la solución ideal para tareas de limpieza a gran escala en la casa y el jardín. El cepillo blando es apto para todas las hidrolimpiadoras de Kärcher de las gamas K 2 a K 7.