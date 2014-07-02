WB 60 cepillo blando de lavado
Cepillo blando para la limpieza de grandes superficies como, por ejemplo, vehículos, caravanas, embarcaciones, paneles solares, invernaderos o persianas. Gran rendimiento en superficie gracias a un ancho útil de 248 mm.
El cepillo blando, con una anchura de trabajo de 248 mm, es especialmente adecuado para limpiar superficies grandes, desde invernaderos, vehículos, embarcaciones, paneles solares y caravanas hasta persianas. A pesar de su excelente efecto de limpieza, las cerdas suaves son cuidadosas con la superficie. Un anillo protector perimetral evita además los desagradables arañazos en la superficie limpiada. La tuerca racor suministrada garantiza una sujeción firme en la pistola de alta presión, la almohadilla de goma elimina la suciedad especialmente resistente —como las moscas, por ejemplo— y la empuñadura ergonómica garantiza un manejo cómodo y sencillo. En resumen, es la solución ideal para tareas de limpieza a gran escala en la casa y el jardín. El cepillo blando es apto para todas las hidrolimpiadoras de Kärcher de las gamas K 2 a K 7.
Características y ventajas
Ancho útil de 248 mm
- Buen rendimiento de superficie, ideal para limpiar superficies de mayor tamaño.
Cepillo esponjoso de goma
- Eliminación de la suciedad incrustada
Aplicación del detergente
- Mejor disolución de la suciedad y limpieza eficaz.
Cerdas blandas cuidadosas con las superficies
- Limpieza cuidadosa y suave de superficies delicadas
Anillo protector continuo
- Protección de la superficie de los arañazos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|270 x 261 x 177
Videos
Campos de aplicación
- Vehículos
- Motos y ciclomotores
- Autocaravanas
- Jardines acristalados
- Plantas solares / Paneles solares para balcón
- Persianas/venecianas
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Juguete de jardín