La escoba eléctrica sin cable EB 30/1 de Kärcher se enciende y apaga cómodamente mediante un interruptor de pedal y elimina la suciedad suelta cercana a los bordes hasta una distancia de solo 2 milímetros. Gracias al asa telescópica regulable con mango, se ajusta perfectamente a la altura del usuario. Además, puede moverse sin esfuerzo en todas las direcciones gracias a la articulación cardán integrada, y puede bloquearse fácilmente en posición vertical durante los descansos. Su diseño plano (solo 9 cm) también permite limpiar fácilmente por debajo de radiadores y muebles. La potente batería de iones de litio ofrece una autonomía de aprox. 40 minutos cuando se utiliza sobre moquetas. En suelos duros, el tiempo de limpieza puede alcanzar cerca de 50 minutos. Asimismo, el cargador rápido incluido garantiza tiempos de carga especialmente rápidos, de menos de 2 horas.