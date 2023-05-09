Escoba eléctrica EB 30/1
La silenciosa y minuciosa escoba eléctrica EB 30/1 dispone de una batería de iones de litio, así como de un cargador rápido; destaca en la limpieza rápida y cómoda de suelos duros y moquetas.
La escoba eléctrica sin cable EB 30/1 de Kärcher se enciende y apaga cómodamente mediante un interruptor de pedal y elimina la suciedad suelta cercana a los bordes hasta una distancia de solo 2 milímetros. Gracias al asa telescópica regulable con mango, se ajusta perfectamente a la altura del usuario. Además, puede moverse sin esfuerzo en todas las direcciones gracias a la articulación cardán integrada, y puede bloquearse fácilmente en posición vertical durante los descansos. Su diseño plano (solo 9 cm) también permite limpiar fácilmente por debajo de radiadores y muebles. La potente batería de iones de litio ofrece una autonomía de aprox. 40 minutos cuando se utiliza sobre moquetas. En suelos duros, el tiempo de limpieza puede alcanzar cerca de 50 minutos. Asimismo, el cargador rápido incluido garantiza tiempos de carga especialmente rápidos, de menos de 2 horas.
Características y ventajas
Cambio sencillo de la bateríaLa potente batería de iones de litio se puede extraer y sustituir mediante una sencilla operación.
Cambio de cepillos sin herramientasEl cepillo cilíndrico se puede extraer sin necesidad de herramientas y limpiar con toda facilidad.
Cargador rápidoTiempo de carga corto, uso prolongado: carga las baterías por completo en < 2 horas.
Extracción y montaje sencillo del depósito para la suciedad
- Vaciado sencillo y rápido sin contacto con la suciedad.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho de trabajo (mm)
|300
|Capacidad del depósito (l)
|1
|Clase de protección
|III
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|56
|Intensidad de salida (A)
|1,8
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 120 / 50 - 60
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|7,2
|Capacidad de la batería
|(2,5 Ah)
|Capacidad de carga de la batería en suelos duros (min)
|51
|Capacidad de carga de la batería en alfombras (min)
|41
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|2,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|250 x 300 x 1340
Scope of supply
- Batería: 7,2 V / 2,5 Ah batería (1 unidad)
- Cargador rápido BC 1/1.8
- Cepillo cilíndrico estándar
- Asa telescópica con asa, ajustable en altura
- Depósito para la suciedad