Dispensador de agua WPD 100

Limpieza de las rejillas de ventilación

Las rejillas de ventilación que se encuentran en la parte trasera del dispensador de agua deberían limpiarse regularmente.

Esto garantiza el correcto funcionamiento de todos los componentes del equipo del dispensador de agua.

Se previene el sobrecalentamiento innecesario de los componentes.

El WPD funciona de la manera más eficiente con una alimentación de aire óptima.

Esto ayuda a ahorrar energía.