Un uso consecuente del modo eco!efficiency en todos los equipos HDS tiene como resultado un:

  • servicio rentable y
  • respetuoso con el medio ambiente, 
  • Un ahorro de combustible del 20 % y
  • unas emisiones de CO₂ un 20 % menores
Los accesorios adecuados

La selección de los accesorios adecuados para cada aplicación específica. De este modo, la tarea de limpieza puede realizarse más rápido y con ello, a menudo, ahorrando electricidad y agua.

  • La boquilla turbo para suciedad incrustada combina las ventajas del chorro concentrado y del chorro plano.
  • Limpiadoras de superficies para superficies grandes
  • La boquilla de alto rendimiento tiene una fuerza de impacto un 40 % superior --> garantía de una limpieza más rápida y más a fondo
  • Los cepillos de lavado giratorios, para una limpieza de vehículos eficaz y respetuosa
HDS_MS_car

Ajuste automático de la presión y del caudal de agua directamente en la pistola

Gracias al Servo Control es posible un ajuste continuo de la presión y el caudal de agua directamente en
la pistola:

  • ajuste óptimo de la presión y del caudal de agua según la tarea de limpieza
  • de esta forma, la suciedad ligera puede limpiarse con poco caudal de agua y de manera respetuosa
Servo

Detención precoz de la entrada de agua

Con el uso de una tubería larga de entrada de agua, puede interrumpirse precozmente
la entrada de agua, ya que queda suficiente agua en:

  • la manguera de agua y
  • en la caja de flotador

para terminar la tarea de limpieza.

Vaciar el volumen restante rápida y fácilmente

Las botellas de detergente del sistema ﻿de conmutación de detergente﻿ no pueden aspirarse totalmente. Para una extracción rápida y sencilla de las botellas de detergente, el volumen restante puede transvasarse a la siguiente botella.

Switch-Chem System
