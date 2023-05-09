PressurePro detergente activo, neutro RM 55 10 l, 10l

Detergente activo universal para hidrolimpiadoras, para eliminar grasa, aceite y suciedad provocada por las emisiones, así como restos de insectos en fachadas y superficies delicadas.

El detergente activo neutro PressurePro RM 55 de Kärcher es un detergente universal, versátil, basado en tensioactivos, libre de siliconas y de precipitación fácil en separador de aceite, desarrollado especialmente para aplicaciones con agua fría y alta presión. Elimina eficazmente aceites, grasas y proteínas, pero también polen y restos de insectos, así como diversos tipos de suciedad provocada por las emisiones, y es ideal para su uso en superficies sensibles a los álcalis, como aluminio, plásticos y superficies pintadas. Por ello, el detergente activo se puede emplear tanto como limpiador para fachadas como para superficies de trabajo, equipos, cámaras frigoríficas y cintas transportadoras en la industria alimentaria. Además, también convence por su limpieza respetuosa con los materiales de cabinas de espera y de fumadores de paradas de autobús, estaciones de tren y aeropuertos, así como con el mobiliario de plástico en la hostelería en el exterior.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño embalaje (l) 10
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Valor de pH 10
Peso (kg) 10,1
Peso con embalaje incluido (kg) 10,9
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 290 x 230 x 190
PressurePro detergente activo, neutro RM 55 10 l, 10l
PressurePro detergente activo, neutro RM 55 10 l, 10l
PressurePro detergente activo, neutro RM 55 10 l, 10l
Campos de aplicación
  • Zona de transporte y equipos
  • Lavado del motor y del vehículo
  • Lavado de piezas
  • Limpieza de fachadas
  • Superficies textiles
Accesorios
Información General
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
T.: ++1 809 379-3700

Redes Sociales
  • SSL Secured
Web Neutra
© 2025 Karcher S.R.L. Villa Aura, Santo Domingo Oeste