FloorPro agente para cristalizado brillante, en polvo RM 775, 5kg
Polvo para la cristalización en húmedo de suelos calcáreos de mármol, terrazo y bloque de cemento. La cristalización endurece el suelo, aumenta su durabilidad y garantiza un alto brillo.
La elección perfecta para empresas profesionales de limpieza de edificios en el caso de la limpieza en profundidad de suelos calcáreos apagados y sin brillo de mármol, terrazo o bloque de cemento, por ejemplo: el cristalizador en polvo de alto brillo FloorPro RM 775 de Kärcher. El agente fuertemente ácido de la cristalización húmeda disuelve el carbonato cálcico ligado de la capa superficial. En combinación con el equipo monodisco, se consigue una compactación química y mecánica y el consiguiente endurecimiento de la superficie. El suelo recupera su brillo y gana en dureza y resistencia. El cristalizador también reduce el reensuciamiento y facilita la limpieza de mantenimiento posterior.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño embalaje (kg)
|5
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Valor de pH
|1,4
|Peso (kg)
|5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|225 x 225 x 213
Campos de aplicación
- Suelos de piedra con contenido en calcio