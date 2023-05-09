La elección perfecta para empresas profesionales de limpieza de edificios en el caso de la limpieza en profundidad de suelos calcáreos apagados y sin brillo de mármol, terrazo o bloque de cemento, por ejemplo: el cristalizador en polvo de alto brillo FloorPro RM 775 de Kärcher. El agente fuertemente ácido de la cristalización húmeda disuelve el carbonato cálcico ligado de la capa superficial. En combinación con el equipo monodisco, se consigue una compactación química y mecánica y el consiguiente endurecimiento de la superficie. El suelo recupera su brillo y gana en dureza y resistencia. El cristalizador también reduce el reensuciamiento y facilita la limpieza de mantenimiento posterior.