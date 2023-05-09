FloorPro emulsión de protección Extra RM 782, 5l

Recubrimiento de polímero extrarrobusto y de alto brillo con excelente cobertura, adherencia y resistencia al deslizamiento y a la abrasión, así como mayor resistencia al alcohol y a los desinfectantes.

Nuestra emulsión de protección FloorPro Extra RM 782 es un recubrimiento de polímero muy resistente y brillante para suelos elásticos como linóleo o PVC. Gracias a su alto contenido en sólidos, bastan 1 o 2 capas aplicadas manualmente con una mopa para proporcionar una protección duradera a los suelos. El detergente para fregado altamente adhesivo también tiene propiedades antideslizantes de acuerdo con las normas DIN 51131, DIN EN 13893 y DIN 18032 (dependiendo del revestimiento de suelo) y aumenta significativamente la resistencia del revestimiento de suelo al alcohol y los desinfectantes. El breve tiempo de secado garantiza que las superficies tratadas puedan pisarse de nuevo al cabo de poco tiempo.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño embalaje (l) 5
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 2
Valor de pH 8,6
Peso (kg) 5,1
Peso con embalaje incluido (kg) 5,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 192 x 145 x 248
FloorPro emulsión de protección Extra RM 782, 5l
FloorPro emulsión de protección Extra RM 782, 5l
FloorPro emulsión de protección Extra RM 782, 5l
Videos
Campos de aplicación
  • Conservación de suelos
Accesorios
Información General
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
T.: ++1 809 379-3700

Redes Sociales
  • SSL Secured
Web Neutra
© 2025 Karcher S.R.L. Villa Aura, Santo Domingo Oeste