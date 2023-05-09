FloorPro emulsión de protección Extra RM 782, 5l
Recubrimiento de polímero extrarrobusto y de alto brillo con excelente cobertura, adherencia y resistencia al deslizamiento y a la abrasión, así como mayor resistencia al alcohol y a los desinfectantes.
Nuestra emulsión de protección FloorPro Extra RM 782 es un recubrimiento de polímero muy resistente y brillante para suelos elásticos como linóleo o PVC. Gracias a su alto contenido en sólidos, bastan 1 o 2 capas aplicadas manualmente con una mopa para proporcionar una protección duradera a los suelos. El detergente para fregado altamente adhesivo también tiene propiedades antideslizantes de acuerdo con las normas DIN 51131, DIN EN 13893 y DIN 18032 (dependiendo del revestimiento de suelo) y aumenta significativamente la resistencia del revestimiento de suelo al alcohol y los desinfectantes. El breve tiempo de secado garantiza que las superficies tratadas puedan pisarse de nuevo al cabo de poco tiempo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño embalaje (l)
|5
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|2
|Valor de pH
|8,6
|Peso (kg)
|5,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|192 x 145 x 248
Videos
Campos de aplicación
- Conservación de suelos