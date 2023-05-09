Agente abrillantador FloorPro RM 755, 20l
Agente abrillantador a base de disolventes, de secado totalmente sin estrías, para el mantenimiento y la limpieza intermedia de suelos y superficies. Ideal para suelos de granito de alto brillo.
Ya sea para la limpieza manual de suelos o en grandes superficies con una fregadora-aspiradora: los suelos muy brillantes de granito, gneis u otras piedras duras requieren un detergente especial que se seque sin dejar residuos ni rayas, como el agente abrillantador FloorPro RM 755 de Kärcher. Es ideal para el mantenimiento y la limpieza intermedia de estos revestimientos de suelos de alta calidad, pero también puede utilizarse en otras superficies, incluidos los suelos ESD disipativos. Elimina de forma rápida y fiable grasa, aceite, hollín y la suciedad mineral habitual causada por la suciedad de la carretera. También dispone de un ajuste extra de baja espuma para su uso con fregadoras-aspiradoras y un aprovechamiento eficaz del volumen del depósito. El agente abrillantador FloorPro RM 755 es fácil de eliminar y deja una agradable fragancia fresca después de la limpieza.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño embalaje (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Valor de pH
|11,4
|Peso (kg)
|20,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|21,7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|260 x 230 x 430
Campos de aplicación
- Limpieza de suelos