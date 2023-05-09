Fregadora-aspiradora B 40 W Bp DOSE (rodillo)
Fregadora-aspiradora con acompañante a batería B 40 W Bp con depósito de 40 litros. Ejemplo: sistema de cepillos cilíndricos de 55 cm, función de barrido previo, tracción, batería sin mantenimiento con 115 Ah de capacidad.
Un probado sistema de cepillos cilíndricos con función de barrido previo y ancho útil de 55 centímetros, tracción gradual con marcha hacia delante y hacia atrás y una batería libre de mantenimiento de 24 voltios y 115 amperios hora conforman el equipamiento específico habitual de nuestra fregadora-aspiradora con acompañante B 40 W Bp con múltiples opciones de configuración. Por ejemplo, está disponible también con un ancho útil de 55 centímetros, diferentes baterías o como versión con cable. Otras opciones interesantes son el sistema de dosificación de detergente Dose para la dosificación exacta de una cantidad predefinida de detergente en el depósito de agua limpia de 40 litros, la función Auto Fill para el llenado cómodo del depósito de agua limpia de forma automática en poco tiempo, así como el sistema de lavado del depósito para una limpieza del depósito de agua sucia sin salpicaduras. Nuestro innovador sistema de llaves KIK evita los errores de manejo de forma segura, al tiempo que el modo eco!efficiency de activación a demanda prolonga la capacidad de las baterías y reduce considerablemente los ruidos de funcionamiento.
Características y ventajas
Tres baterías a elegir. Opcionalmente disponible también como variante con conexión a la red eléctrica
- Tipos de baterías: libres de mantenimiento de 70 o 105 Ah y de bajo mantenimiento de 80 Ah.
- El cargador integrado está perfectamente adaptado a los distintos tipos de baterías.
- Para una vida prolongada de la batería.
Cómoda función Auto Fill
- Ahorro de tiempo en el llenado del depósito de agua limpia.
- El llenado con la manguera de agua limpia se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno.
Cabezal de cepillos con técnica de cilindros
- Con ancho útil opcional de 45 o 55 centímetros.
- Alta presión de contacto para proporcionar unos óptimos resultados de limpieza.
- Perfecto para superficies rugosas.
Interruptor EASY Operation
- Manejo sencillísimo.
- Las funciones básicas se controlan fácilmente con el interruptor EASY Operation.
Modo ahorro eco!efficiency
- Reduce el consumo energético y prolonga la capacidad de las baterías.
- Minimiza los ruidos de funcionamiento y permite el empleo en zonas sensibles al ruido.
Manejo sencillo
- Manejo sencillo gracias a dispositivos de control claros con codificación por colores.
- Manejo simplificado y programación más corta.
Potente tracción
- Disponible con motor. Marcha adelante o atrás sin escalonamiento.
- Posibilidad de ajuste previo de la velocidad máxima.
Equipo configurable de forma individualizada
- Libre elección de equipamientos específicos como cabezales de cepillos, toberas o modo de servicio.
- Adaptación perfecta del equipo a las necesidades de limpieza.
- Ofrece una solución con una rentabilidad óptima para nuestros clientes.
Innovador sistema KIK
- Llave amarilla para el operario, llave gris para el encargado.
- Las llaves se configuran individualmente en función de la lengua materna del usuario.
- Ayuda a evitar errores de manejo y a reducir así los costes de servicio.
Función de barrido integrada
- Con cajón de barrido integrado para partículas gruesas.
- Protección de atascos en el labio trasero de aspiración. Para una aspiración óptima.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Motor de propulsión
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|550
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|850
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|40 / 40
|Batería (V)
|24
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 3,5
|Tiempo de carga de la batería (h)
|aprox. 12
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|1200
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg)
|140 / 25,7
|Consumo de agua (l/min)
|2,6
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|69
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1300
|Peso total permitido (kg)
|210
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1249 x 620 x 1145
Scope of supply
- Cepillo cilíndrico: 2 Unidad(es)
Equipamiento
- Función de barrido
- Modo de construcción de depósito dentro del depósito
Videos
Campos de aplicación
- Ideal para la limpieza de mantenimiento, p. ej. en edificios públicos
- Apta también para tareas de limpieza en comercio minorista, en comedores u oficinas