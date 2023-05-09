La fregadora-aspiradora BD 43/35 C Ep con alimentación de red (230 V/50 Hz) y tecnología de cepillos circulares de esponja no dispone de la opción de funcionamiento con batería, lo que resulta en un precio muy asequible del equipo. Técnicamente el equipo presenta el habitual equipamiento de alta calidad: destaca por su ancho útil de 43 centímetros, un depósito de 35 litros, una tobera en forma de V de 900 milímetros de largo y, gracias al sistema EASY Operation con sus característicos botones amarillos, el manejo resulta extremadamente sencillo. Además, es muy silenciosa y muy fácil de limpiar. La ágil BD 43/35 C Ep es idónea para superficies pequeñas y con muchos obstáculos de hasta 900 m². Además, sus dimensiones compactas posibilitan una visibilidad perfecta sobre la superficie a limpiar.