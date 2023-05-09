Fregadora-aspiradora BD 43/35 C Classic Ep
Con alimentación de red (230 V / 50 Hz) y económica: la fregadora-aspiradora con tecnología de cepillos circulares de esponja limpia hasta 1700 m²/h. Para una limpieza a fondo y una limpieza de mantenimiento económicas de superficies de hasta 900 m².
La fregadora-aspiradora BD 43/35 C Ep con alimentación de red (230 V/50 Hz) y tecnología de cepillos circulares de esponja no dispone de la opción de funcionamiento con batería, lo que resulta en un precio muy asequible del equipo. Técnicamente el equipo presenta el habitual equipamiento de alta calidad: destaca por su ancho útil de 43 centímetros, un depósito de 35 litros, una tobera en forma de V de 900 milímetros de largo y, gracias al sistema EASY Operation con sus característicos botones amarillos, el manejo resulta extremadamente sencillo. Además, es muy silenciosa y muy fácil de limpiar. La ágil BD 43/35 C Ep es idónea para superficies pequeñas y con muchos obstáculos de hasta 900 m². Además, sus dimensiones compactas posibilitan una visibilidad perfecta sobre la superficie a limpiar.
Características y ventajas
Elementos de control robustosDesarrollado para el uso diario. Equipo robusto, de larga vida útil y fiable.
Manejo sencillo gracias al panel Easy OperationSímbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico. Fases de preparación cortas. Manejo sencillo del equipo gracias a los escasos elementos de control amarillos.
Equipo pequeño y compactoEquipo especialmente manejable. Buena visibilidad de la superficie que se debe limpiar.
Gran volumen del depósito para unos intervalos de trabajo prolongados
- El gran volumen del depósito garantiza unos intervalos de trabajo largos sin interrupciones.
- Para una limpieza muy eficaz y rentable.
Sistema de estación base
- Posibilidad de colocar ganchos, depósitos, mopas, etc.
- Pueden transportarse utensilios de limpieza adicionales.
Modelo básico económico en la gama de 25 hasta 35 l
- Muy buena relación precio-potencia.
- Reducido a lo más importante.
Elementos de control amarillos y muy visibles
- Los elementos de control amarillos facilitan el manejo y acortan el periodo de programación.
Equipo con alimentación de corriente
- Escaso peso y bajos costes de adquisición.
- Adecuado tanto para las necesidades ocasionales como para un uso continuo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Alimentación de red
|Tracción
|Avance mediante rotación de los cepillos
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|430
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|750
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|35 / 35
|Rendimiento en superficie teórico (ft²/h)
|1720
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|1250
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 26,5 - 28,5
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 2,7
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|70
|Tipo de corriente (V/Hz)
|230 / 50
|Capacidad de absorción (W)
|1400
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|48
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Scope of supply
- Cepillo circular: 1 Unidad(es)
- tobera, forma de V
Equipamiento
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Alimentación de red