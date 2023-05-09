Fregadora-aspiradora BD 50/50 C Classic Bp

La BD 50/50 C Bp Classic es un modelo básico económico y compacto de la gama de fregadoras-aspiradoras alimentadas por red. El equipo permite unos rendimientos de superficie de hasta 2000 m²/h. Los Kits de Baterías NO están incluídos y deben pedirse aparte.

Con la BD 50/50 C Bp Classic tiene la mejor visión de la superficie que debe limpiar en todo momento gracias a las reducidas dimensiones de esta fregadora-aspiradora compacta y accionada por batería con tecnología de cepillos circulares de esponja perfeccionada. La visión es buena y el manejo es igual de fácil gracias al panel Easy Operation de Kärcher. Además, las opciones de ajuste y las funciones del equipo se han reducido a lo más importante, de modo que se prescinde de largas fases de aprendizaje. Recomendamos la BD 50/50 C Bp Classic para el uso en supermercados, hoteles o instalaciones sanitarias.

Características y ventajas
Fregadora-aspiradora BD 50/50 C Classic Bp: Cómodo equipamiento con válvula magnética y rueda de transporte
Cómodo equipamiento con válvula magnética y rueda de transporte
Válvula magnética para la parada de agua automática tras soltar el dispositivo de «hombre muerto». La rueda de transporte desplegable permite el cómodo método de dos pasos. La rueda de transporte desplegable facilita notablemente el transporte del equipo.
Fregadora-aspiradora BD 50/50 C Classic Bp: Manejo sencillo gracias al panel Easy Operation
Manejo sencillo gracias al panel Easy Operation
Símbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico. Fases de preparación cortas. Manejo sencillo del equipo gracias a los escasos elementos de control amarillos.
Fregadora-aspiradora BD 50/50 C Classic Bp: Modelo básico económico
Modelo básico económico
Muy buena relación precio-potencia. Se reduce a las funciones más importantes.
Gran volumen del depósito con unas dimensiones compactas
  • Especialmente manejable.
  • Permite una visibilidad muy buena de la superficie de limpieza.
Gran compartimento de baterías para todos los tipos de baterías convencionales
  • Compartimento de baterías de fácil acceso para un cambio de las baterías rápido.
  • También adecuado para el trabajo por turnos.
Sistema de estación base
  • Posibilidades de colocar otros accesorios o equipos de trabajo.
  • Pueden transportarse utensilios de limpieza adicionales.
Panel Easy Operation
  • Manejo a través de un interruptor.
  • De aplicación muy sencilla.
Asignación sencilla de funciones con elementos de control en amarillo
  • Reducidos periodos de instrucción incluso para personal no formado.
Elementos de control robustos y duraderos
  • Adecuado también para el uso diario.
  • Vida útil muy larga.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Batería
Tracción Avance mediante rotación de los cepillos
Ancho útil de los cepillos (mm) 510
Ancho útil al aspirar. (mm) 900
Depósito de agua limpia/sucia (l) 50 / 50
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) máx. 2040
Rendimiento en superficie práctico (m²/h) 1200
Batería (V) 24
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 180
Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Ancho de giro del pasillo (mm) 1240
Consumo de agua (l/min) máx. 2,3
Nivel de presión acústica (dB/A) 66 - 66
Capacidad de absorción (W) máx. 1100
Peso sin accesorios (kg) 52
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1170 x 570 x 1025

Scope of supply

  • Cepillo circular: 1 Unidad(es)
  • tobera, forma de V

Equipamiento

  • Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
Fregadora-aspiradora BD 50/50 C Classic Bp
