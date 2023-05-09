Fregadora-aspiradora BR 30/4 C UL
La fregadora-aspiradora BR 30/4 C, muy compacta y, con solo 11,5 kg de peso, muy ligera, es la alternativa potente e innovadora a la limpieza manual de superficies resistentes de 20 a 200 m². El suelo queda seco inmediatamente después de limpiar, por lo que no resbala y se puede volver a pisar. Ideal para la limpieza de pequeños comercios, restaurantes, estaciones de servicio, supermercados, zonas sanitarias, hoteles en la zona de la cafetería o también como complemento de las fregadoras-aspiradoras ya existentes.
Dada su forma, este equipo es tan fácil de manejar como un aspirador de cepillos. En lugar del fregado convencional, este equipo tiene la ventaja de ofrecer una presión de contacto 10 veces mayor y, por lo tanto, un rendimiento de limpieza considerablemente superior. Y todo ello con una velocidad del cilindro de unas 1500 vueltas por minuto. Puede aspirar marcha adelante y atrás. En caso de suciedad muy incrustada, también se pueden levantar los patines traseros de aspiración. De este modo se consigue un tiempo de actuación más prolongado del grupo de limpieza.
Características y ventajas
Cepillos cilíndricos con una elevada velocidad de giro
- Para una presión de apriete 10 veces mayor que en la limpieza manual.
- El cepillo cilíndrico permite asimismo limpiar superficies rugosas o juntas.
- El rodillo proporciona un empuje automático para que no sea necesario empujar el equipo.
Secado inmediato
- Los labios de aspiración blandos recogen el agua y secan el suelo trabajando tanto hacia delante como hacia atrás.
- El suelo se puede pisar de nuevo inmediatamente.
- Para la limpieza intensiva, la aspiración puede desconectarse mediante el pedal.
Sistema de aspiración conmutable
- La aspiración puede desconectarse mediante el pedal.
- Para una limpieza a fondo, se puede limpiar primero con el grupo de limpieza y, a continuación, aspirar.
Depósitos extraíbles
- Su manejable depósito de agua limpia puede extraerse por separado y llenarse incluso en lavabos pequeños.
- El depósito de agua sucia puede extraerse por separado y vaciarse, por ejemplo, en el lavabo.
- Los depósitos se pueden extraer juntos o por separado. Se incluye un asa para facilitar el transporte.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|300
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|300
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|4 / 4
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|200
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|150
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|120 / 50 - 60
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|1450
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|100
|Consumo de agua (l/min)
|0,3
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|70,5
|Tipo de corriente (V/Hz)
|120 / 60
|Capacidad de absorción (W)
|700
|Color
|antracita
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|390 x 335 x 1180
Scope of supply
- Cepillo cilíndrico: 1 Unidad(es)
- Ruedas de transporte.
- 2 toberas rectas: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Alimentación de red