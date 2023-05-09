Fregadora-aspiradora BR 40/10 C Adv UL

La BR 40/10 C es el equipo económico de su clase. Este equipo compacto y potente cuenta con un ancho útil de 400 mm y un volumen del depósito de 10 l. La variante Advance dispone de ruedas de transporte adicionales y de ajuste de la presión de aplicación de los cepillos.