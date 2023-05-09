La fregadora-aspiradora con conductor sentado a batería B 150 R Adv + D 75, corta, estrecha y por tanto muy compacta, es idónea para la limpieza de espacios interiores sinuosos. El equipo cuenta con dos cepillos circulares (ancho de trabajo 75 centímetros) y destaca por su tracción integral para un excelente desplazamiento en curvas y pendientes. El modo eco!efficiency no solo reduce el consumo energético y de agua, sino también el nivel de ruido. A esto se añaden el interruptor EASY Operation, los elementos de control con codificación por colores y un display en color de gran tamaño para una manipulación especialmente cómoda para el usuario. Además, para evitar manejos erróneos es posible asignar derechos de acceso: el sistema KIK lo hace posible. El sistema patentado de lavado de depósitos garantiza una limpieza sencilla e higiénica del depósito de agua sucia. Por otro lado, la función Auto Fill asegura un llenado cómodo y rápido del depósito de agua limpia. Práctico cargador para montaje empotrado incluido. (Ejemplo de configuración; otras variantes de equipamiento disponibles).