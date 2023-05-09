Fregadora-aspiradora B 150 R Adv + D 75
Compacta y con funcionamiento a batería: fregadora-aspiradora con conductor sentado B 150 R Adv + D 75. Con dos cepillos circulares (75 cm), tracción integral y depósitos de 150 l. Perfecta para superficies de mediano tamaño (4000-8000 m²).
La fregadora-aspiradora con conductor sentado a batería B 150 R Adv + D 75, corta, estrecha y por tanto muy compacta, es idónea para la limpieza de espacios interiores sinuosos. El equipo cuenta con dos cepillos circulares (ancho de trabajo 75 centímetros) y destaca por su tracción integral para un excelente desplazamiento en curvas y pendientes. El modo eco!efficiency no solo reduce el consumo energético y de agua, sino también el nivel de ruido. A esto se añaden el interruptor EASY Operation, los elementos de control con codificación por colores y un display en color de gran tamaño para una manipulación especialmente cómoda para el usuario. Además, para evitar manejos erróneos es posible asignar derechos de acceso: el sistema KIK lo hace posible. El sistema patentado de lavado de depósitos garantiza una limpieza sencilla e higiénica del depósito de agua sucia. Por otro lado, la función Auto Fill asegura un llenado cómodo y rápido del depósito de agua limpia. Práctico cargador para montaje empotrado incluido. (Ejemplo de configuración; otras variantes de equipamiento disponibles).
Características y ventajas
Tobera robusta de fundición de aluminio
- Con labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos.
- Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración.
- Desaparece en caso de contacto con la pared para evitar posibles daños.
Cabezal de cepillos con tecnología de cepillos circulares de esponja
- Cambio sencillo de los cepillos circulares o de los platos impulsores
- Cepillos circulares disponibles en diferentes durezas: blanda, media y dura
- Modelos de discos, especialmente cuando se trata de suelos lisos.
Tracción en las cuatro ruedas
- Aplicable también en aparcamientos empinados.
- Hasta un 18 % de capacidad ascensional en la rutina de limpieza.
- Trazada muy estable, incluso en suelos lisos.
Innovador sistema KIK
- Elevada seguridad contra el manejo erróneo.
- Reducción de los costes de servicio.
- Adaptación óptima a las tareas individuales de limpieza sin sobrecargar al usuario.
Cómoda función Auto Fill
- Llenado automático del depósito de agua limpia.
- Conectar la manguera de agua limpia y la entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno.
Cuatro baterías para elegir
- Tipo de baterías: 36V/180Ah sin mantenimiento, 36V/180Ah con mantenimiento reducido, 36V/240Ah sin mantenimiento, 36V/240Ah con mantenimiento reducido.
Modo ahorro eco!efficiency
- Consumo reducido de energía.
- 40 % más de tiempo de marcha por carga de batería.
- Aún más silenciosa y, por tanto, ideal para zonas sensibles al ruido (limpieza diurna, hospitales, hoteles, etc.).
Gran display en color
- Visualización clara del programa en curso.
- Posibilidad de realizar modificaciones sencillas y rápidas de los ajustes.
Sistema patentado de lavado del depósito (opcional)
- Limpieza sencilla del depósito de agua sucia.
- Ahorro de agua de hasta un 70 % en comparación con la limpieza con una manguera de agua habitual.
- Higiene mejorada.
Equipo configurable
- Detalles de equipamiento de libre elección.
- Adaptación perfecta del equipo a las necesidades de limpieza.
- Solución rentablemente razonable.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Motor de propulsión
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|750
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|950
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|150 / 150
|Batería (V)
|36
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 5
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Capacidad ascensional (%)
|15
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|46
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 7
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|61
|Capacidad de absorción (W)
|hasta 3100
|Peso total permitido (kg)
|957
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1790 x 800 x 1410
Scope of supply
- Cepillo circular: 2 Unidad(es)
- Cepillos laterales
Equipamiento
- Potente tracción
- Detención automática de agua
- DOSE
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
Campos de aplicación
- Para el empleo en ámbitos de producción como, por ejemplo, naves industriales
- Ideal también para el ámbito de logística, por ejemplo, para la limpieza de almacenes
- Para una limpieza en profundidad o de mantenimiento rápida y eficiente en centros comerciales
- Aparcamientos