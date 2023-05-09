Fregadora-aspiradora B 150 R Adv + D 75

Compacta y con funcionamiento a batería: fregadora-aspiradora con conductor sentado B 150 R Adv + D 75. Con dos cepillos circulares (75 cm), tracción integral y depósitos de 150 l. Perfecta para superficies de mediano tamaño (4000-8000 m²).

La fregadora-aspiradora con conductor sentado a batería B 150 R Adv + D 75, corta, estrecha y por tanto muy compacta, es idónea para la limpieza de espacios interiores sinuosos. El equipo cuenta con dos cepillos circulares (ancho de trabajo 75 centímetros) y destaca por su tracción integral para un excelente desplazamiento en curvas y pendientes. El modo eco!efficiency no solo reduce el consumo energético y de agua, sino también el nivel de ruido. A esto se añaden el interruptor EASY Operation, los elementos de control con codificación por colores y un display en color de gran tamaño para una manipulación especialmente cómoda para el usuario. Además, para evitar manejos erróneos es posible asignar derechos de acceso: el sistema KIK lo hace posible. El sistema patentado de lavado de depósitos garantiza una limpieza sencilla e higiénica del depósito de agua sucia. Por otro lado, la función Auto Fill asegura un llenado cómodo y rápido del depósito de agua limpia. Práctico cargador para montaje empotrado incluido. (Ejemplo de configuración; otras variantes de equipamiento disponibles).

Características y ventajas
Tobera robusta de fundición de aluminio
  • Con labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos.
  • Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración.
  • Desaparece en caso de contacto con la pared para evitar posibles daños.
Cabezal de cepillos con tecnología de cepillos circulares de esponja
  • Cambio sencillo de los cepillos circulares o de los platos impulsores
  • Cepillos circulares disponibles en diferentes durezas: blanda, media y dura
  • Modelos de discos, especialmente cuando se trata de suelos lisos.
Tracción en las cuatro ruedas
  • Aplicable también en aparcamientos empinados.
  • Hasta un 18 % de capacidad ascensional en la rutina de limpieza.
  • Trazada muy estable, incluso en suelos lisos.
Innovador sistema KIK
  • Elevada seguridad contra el manejo erróneo.
  • Reducción de los costes de servicio.
  • Adaptación óptima a las tareas individuales de limpieza sin sobrecargar al usuario.
Cómoda función Auto Fill
  • Llenado automático del depósito de agua limpia.
  • Conectar la manguera de agua limpia y la entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno.
Cuatro baterías para elegir
  • Tipo de baterías: 36V/180Ah sin mantenimiento, 36V/180Ah con mantenimiento reducido, 36V/240Ah sin mantenimiento, 36V/240Ah con mantenimiento reducido.
Modo ahorro eco!efficiency
  • Consumo reducido de energía.
  • 40 % más de tiempo de marcha por carga de batería.
  • Aún más silenciosa y, por tanto, ideal para zonas sensibles al ruido (limpieza diurna, hospitales, hoteles, etc.).
Gran display en color
  • Visualización clara del programa en curso.
  • Posibilidad de realizar modificaciones sencillas y rápidas de los ajustes.
Sistema patentado de lavado del depósito (opcional)
  • Limpieza sencilla del depósito de agua sucia.
  • Ahorro de agua de hasta un 70 % en comparación con la limpieza con una manguera de agua habitual.
  • Higiene mejorada.
Equipo configurable
  • Detalles de equipamiento de libre elección.
  • Adaptación perfecta del equipo a las necesidades de limpieza.
  • Solución rentablemente razonable.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Batería
Tracción Motor de propulsión
Ancho útil de los cepillos (mm) 750
Ancho útil al aspirar. (mm) 950
Depósito de agua limpia/sucia (l) 150 / 150
Batería (V) 36
Capacidad de las baterías (h) máx. 5
Conexión de red del cargador (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Capacidad ascensional (%) 15
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 180
Presión de apriete de cepillos. (g/cm²) 46
Consumo de agua (l/min) máx. 7
Nivel de presión acústica (dB/A) 61
Capacidad de absorción (W) hasta 3100
Peso total permitido (kg) 957
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1790 x 800 x 1410

Scope of supply

  • Cepillo circular: 2 Unidad(es)
  • Cepillos laterales

Equipamiento

  • Potente tracción
  • Detención automática de agua
  • DOSE
  • Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
Campos de aplicación
  • Para el empleo en ámbitos de producción como, por ejemplo, naves industriales
  • Ideal también para el ámbito de logística, por ejemplo, para la limpieza de almacenes
  • Para una limpieza en profundidad o de mantenimiento rápida y eficiente en centros comerciales
  • Aparcamientos
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
T.: ++1 809 379-3700

