La B 150 R Adv + D 90 de diseño compacto es extremadamente maniobrable. La fregadora-aspiradora con conductor sentado a batería se maniobra fácilmente incluso en los ámbitos más sinuosos. El cargador para montaje empotrado permite cargar la batería de la forma más sencilla. Los dos cepillos circulares presentan un ancho de trabajo de 90 centímetros. En curvas y pendientes el equipo destaca por el excelente desplazamiento que le proporciona su tracción integral. Otra ventaja: manejo sumamente sencillo gracias a los elementos de control con codificación por colores, interruptor EASY Operation, sistema KIK y gran display en color. El modo eco!efficiency garantiza el ahorro de agua y energía, así como la reducción del nivel de ruido. El sistema patentado de lavado de depósitos permite una limpieza sencilla e higiénica del depósito de agua sucia. Durante el llenado del depósito de agua limpia es posible realizar sin problema otras tareas gracias a la función Auto Fill. (Ejemplo de configuración; otras variantes de equipamiento disponibles).