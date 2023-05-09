Fregadora-aspiradora B 150 R Adv + D 90
Fregadora-aspiradora compacta con conductor sentado B 150 R Adv + D 90 con tracción integral, dos cepillos circulares y ancho de trabajo de 90 cm. Alto rendimiento en superficie: 5000–10 000 m2. Funcionamiento con baterías.
La B 150 R Adv + D 90 de diseño compacto es extremadamente maniobrable. La fregadora-aspiradora con conductor sentado a batería se maniobra fácilmente incluso en los ámbitos más sinuosos. El cargador para montaje empotrado permite cargar la batería de la forma más sencilla. Los dos cepillos circulares presentan un ancho de trabajo de 90 centímetros. En curvas y pendientes el equipo destaca por el excelente desplazamiento que le proporciona su tracción integral. Otra ventaja: manejo sumamente sencillo gracias a los elementos de control con codificación por colores, interruptor EASY Operation, sistema KIK y gran display en color. El modo eco!efficiency garantiza el ahorro de agua y energía, así como la reducción del nivel de ruido. El sistema patentado de lavado de depósitos permite una limpieza sencilla e higiénica del depósito de agua sucia. Durante el llenado del depósito de agua limpia es posible realizar sin problema otras tareas gracias a la función Auto Fill. (Ejemplo de configuración; otras variantes de equipamiento disponibles).
Características y ventajas
Tobera robusta de fundición de aluminio
- Con labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos.
- Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración.
- Desaparece en caso de contacto con la pared para evitar posibles daños.
Cabezal de cepillos con tecnología de cepillos circulares de esponja
- Cambio sencillo de los cepillos circulares o de los platos impulsores
- Cepillos circulares disponibles en diferentes durezas: blanda, media y dura
- Modelos de discos, especialmente cuando se trata de suelos lisos.
Tracción en las cuatro ruedas
- Aplicable también en aparcamientos empinados.
- Hasta un 18 % de capacidad ascensional en la rutina de limpieza.
- Trazada muy estable, incluso en suelos lisos.
Innovador sistema KIK
- Elevada seguridad contra el manejo erróneo.
- Reducción de los costes de servicio.
- Adaptación óptima a las tareas individuales de limpieza sin sobrecargar al usuario.
Cómoda función Auto Fill
- Llenado automático del depósito de agua limpia.
- Conectar la manguera de agua limpia y la entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno.
Cuatro baterías para elegir
- Tipo de baterías: 36V/180Ah sin mantenimiento, 36V/180Ah con mantenimiento reducido, 36V/240Ah sin mantenimiento, 36V/240Ah con mantenimiento reducido.
Modo ahorro eco!efficiency
- Consumo reducido de energía.
- 40 % más de tiempo de marcha por carga de batería.
- Aún más silenciosa y, por tanto, ideal para zonas sensibles al ruido (limpieza diurna, hospitales, hoteles, etc.).
Gran display en color
- Visualización clara del programa en curso.
- Posibilidad de realizar modificaciones sencillas y rápidas de los ajustes.
Sistema patentado de lavado del depósito (opcional)
- Limpieza sencilla del depósito de agua sucia.
- Ahorro de agua de hasta un 70 % en comparación con la limpieza con una manguera de agua habitual.
- Higiene mejorada.
Equipo configurable
- Detalles de equipamiento de libre elección.
- Adaptación perfecta del equipo a las necesidades de limpieza.
- Solución rentablemente razonable.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Motor de propulsión
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|900
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|1180
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|150 / 150
|Batería (V)
|36
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 5
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Capacidad ascensional (%)
|15
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|34
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 7
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|61
|Capacidad de absorción (W)
|hasta 3300
|Peso total permitido (kg)
|957
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1790 x 910 x 1410
Scope of supply
- Cepillo circular: 2 Unidad(es)
- Cepillos laterales
Equipamiento
- Potente tracción
- Detención automática de agua
- DOSE
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
Campos de aplicación
- Para el empleo en ámbitos de producción como, por ejemplo, naves industriales
- Ideal también para el ámbito de logística, por ejemplo, para la limpieza de almacenes
- Para una limpieza en profundidad o de mantenimiento rápida y eficiente en centros comerciales
- Aparcamientos