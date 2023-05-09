La fregadora-aspiradora con conductor sentado a batería B 150 R Adv + R 75 ofrece dos cepillos cilíndricos con 75 centímetros de ancho de trabajo y permite la carga sencilla en todo momento con el cargador para montaje empotrado. La velocidad de los cepillos se regula mediante FACT en función de las necesidades. El diseño compacto crea un equipo fácilmente maniobrable y por tanto ideal para ámbitos de difícil acceso. La tracción integral asegura un desplazamiento óptimo en curvas y pendientes. Los elementos de control con código de colores, el interruptor EASY Operation y el gran display en color permiten un manejo sencillo. Además, el sistema KIK ofrece una protección eficaz contra el manejo erróneo asignando derechos de acceso. En modo eco!efficiency permite el ahorro de agua y energía y reduce el nivel de ruido. El sistema patentado de lavado de depósitos incluido de serie garantiza una limpieza higiénica del depósito de agua sucia. La función Auto Fill permite ahorrar mucho tiempo durante el llenado del depósito de agua limpia. (Ejemplo de configuración; otras variantes de equipamiento disponibles).