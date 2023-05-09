Fregadora-aspiradora B 150 R Adv + R 90
Fregadora-aspiradora con conductor sentado a batería B 150 R Adv + R 90 con dos cepillos cilíndricos (90 cm), depósitos de 150 l, tracción integral: la solución compacta para un rendimiento en superficie de entre 5000 y 10 000 m².
El equipo compacto B 150 R Adv + R 90 ofrece condiciones ideales para los espacios interiores de más difícil acceso. La fregadora-aspiradora con conductor sentado a batería dispone de dos cepillos cilíndricos con un ancho de trabajo de 90 centímetros y tracción integral para asegurar un desplazamiento óptimo en curvas y pendientes. Con FACT es posible ajustar la velocidad de los cepillos en tres niveles en función de las necesidades. Todos los ajustes se realizan en el gran display en color. El interruptor EASY Operation y los elementos de control codificados por colores garantizan un cómodo manejo. El sistema KIK otorga cómodamente derechos de acceso para mejorar la protección contra el manejo erróneo. El modo eco!efficiency reduce el ruido y el consumo de agua/consumo energético. El sistema patentado de lavado de depósitos garantiza una limpieza sencilla e higiénica del depósito de agua sucia. La función Auto Fill incluida de serie permite un llenado eficiente del depósito de agua limpia. Incl. cargador para montaje empotrado. (Ejemplo de configuración; otras variantes de equipamiento disponibles).
Características y ventajas
Tobera robusta de fundición de aluminio
- Con labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos.
- Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración.
- Desaparece en caso de contacto con la pared para evitar posibles daños.
Cabezal de cepillos cilíndricos con unidad de barrido integrada
- Robusta estructura de fundición de aluminio con grandes ruedas deflectoras.
- Ahorra tiempo gracias al barrido previo integrado de la suciedad gruesa.
- Gran suavidad de marcha y muy silenciosa para usar en lugares sensibles a los ruidos.
Tracción en las cuatro ruedas
- Aplicable también en aparcamientos empinados.
- Hasta un 18 % de capacidad ascensional en la rutina de limpieza.
- Trazada muy estable, incluso en suelos lisos.
Innovador sistema KIK
- Elevada seguridad contra el manejo erróneo.
- Reducción de los costes de servicio.
- Adaptación óptima a las tareas individuales de limpieza sin sobrecargar al usuario.
Cómoda función Auto Fill
- Llenado automático del depósito de agua limpia.
- Conectar la manguera de agua limpia y la entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno.
Cuatro baterías para elegir
- Tipo de baterías: 36V/180Ah sin mantenimiento, 36V/180Ah con mantenimiento reducido, 36V/240Ah sin mantenimiento, 36V/240Ah con mantenimiento reducido.
Modo ahorro eco!efficiency
- Consumo reducido de energía.
- 40 % más de tiempo de marcha por carga de batería.
- Aún más silenciosa y, por tanto, ideal para zonas sensibles al ruido (limpieza diurna, hospitales, hoteles, etc.).
Sistema patentado de lavado del depósito (opcional)
- Limpieza sencilla del depósito de agua sucia.
- Ahorro de agua de hasta un 70 % en comparación con la limpieza con una manguera de agua habitual.
- Higiene mejorada.
Dosificación opcional del detergente (DOSE)
- Ahorra detergente.
- Dosificación exacta y homogénea (ajustable de 0 a 3 %).
- Es posible cambiar el detergente sin vaciar el depósito de agua limpia.
Equipo configurable
- Detalles de equipamiento de libre elección.
- Adaptación perfecta del equipo a las necesidades de limpieza.
- Solución rentablemente razonable.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Motor de propulsión
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|900
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|1180
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|150 / 150
|Depósito de suciedad (l)
|9
|Batería (V)
|36
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 5
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Capacidad ascensional (%)
|15
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|600 - 1300
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|505
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 7
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|61
|Capacidad de absorción (W)
|hasta 3500
|Peso total permitido (kg)
|957
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1790 x 910 x 1410
Scope of supply
- Cepillo cilíndrico: 2 Unidad(es)
- Cepillos laterales
Equipamiento
- Potente tracción
- Detención automática de agua
- DOSE
- Equipo de barrido integrado
- Función de barrido
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
Campos de aplicación
- Para el empleo en ámbitos de producción como, por ejemplo, naves industriales
- Ideal también para el ámbito de logística, por ejemplo, para la limpieza de almacenes
- Para una limpieza en profundidad o de mantenimiento rápida y eficiente en centros comerciales
- Aparcamientos