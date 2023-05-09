El equipo compacto B 150 R Adv + R 90 ofrece condiciones ideales para los espacios interiores de más difícil acceso. La fregadora-aspiradora con conductor sentado a batería dispone de dos cepillos cilíndricos con un ancho de trabajo de 90 centímetros y tracción integral para asegurar un desplazamiento óptimo en curvas y pendientes. Con FACT es posible ajustar la velocidad de los cepillos en tres niveles en función de las necesidades. Todos los ajustes se realizan en el gran display en color. El interruptor EASY Operation y los elementos de control codificados por colores garantizan un cómodo manejo. El sistema KIK otorga cómodamente derechos de acceso para mejorar la protección contra el manejo erróneo. El modo eco!efficiency reduce el ruido y el consumo de agua/consumo energético. El sistema patentado de lavado de depósitos garantiza una limpieza sencilla e higiénica del depósito de agua sucia. La función Auto Fill incluida de serie permite un llenado eficiente del depósito de agua limpia. Incl. cargador para montaje empotrado. (Ejemplo de configuración; otras variantes de equipamiento disponibles).