Fregadora-aspiradora B 150 R + D 75
Fregadora-aspiradora con conductor sentado a batería B 150 R + D 75 con 2 cepillos circulares (75 cm) y depósitos de 150 l. Equipo compacto: ideal para la limpieza de superficies medianas (2500–5000 m²).
La fregadora-aspiradora con conductor sentado a batería B 150 R + D 75 con cargador para montaje empotrado opcional es fácilmente maniobrable gracias a su forma corta y estrecha y, por tanto, ideal para espacios interiores de difícil acceso. El equipo cuenta con dos cepillos circulares de 75 centímetros de ancho. El sistema KIK, el código de colores de los elementos de control y el interruptor EASY Operation facilitan enormemente el manejo. Todos los ajustes se realizan en el display en color de gran tamaño. El modo eco!efficiency permite reducir la potencia del motor de aspiración y la cantidad de agua con un solo clic: para una mayor autonomía. El sistema patentado de lavado de depósitos (opcional) garantiza una limpieza sencilla e higiénica del depósito de agua sucia. La función Auto Fill disponible opcionalmente para el llenado sencillo del depósito de agua limpia ahorra un valioso tiempo. (Este es un ejemplo de configuración. Existen diferentes variantes de equipamiento).
Características y ventajas
Tobera robusta de fundición de aluminio
- Con labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos.
- Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración.
- Desaparece en caso de contacto con la pared para evitar posibles daños.
Cabezal de cepillos con tecnología de cepillos circulares de esponja
- Cambio sencillo de los cepillos circulares o de los platos impulsores
- Cepillos circulares disponibles en diferentes durezas: blanda, media y dura
- Modelos de discos, especialmente cuando se trata de suelos lisos.
Innovador sistema KIK
- Elevada seguridad contra el manejo erróneo.
- Reducción de los costes de servicio.
- Adaptación óptima a las tareas individuales de limpieza sin sobrecargar al usuario.
Auto-Fill (opcional)
- Llenado automático del depósito de agua limpia.
- Conectar la manguera de agua limpia y la entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno.
Cuatro baterías para elegir
- Tipo de baterías: 36V/180Ah sin mantenimiento, 36V/180Ah con mantenimiento reducido, 36V/240Ah sin mantenimiento, 36V/240Ah con mantenimiento reducido.
Modo ahorro eco!efficiency
- Consumo reducido de energía.
- 40 % más de tiempo de marcha por carga de batería.
- Aún más silenciosa y, por tanto, ideal para zonas sensibles al ruido (limpieza diurna, hospitales, hoteles, etc.).
Gran display en color
- Visualización clara del programa en curso.
- Posibilidad de realizar modificaciones sencillas y rápidas de los ajustes.
Sistema patentado de lavado del depósito (opcional)
- Limpieza sencilla del depósito de agua sucia.
- Ahorro de agua de hasta un 70 % en comparación con la limpieza con una manguera de agua habitual.
- Higiene mejorada.
Cargador para montaje a bordo
- No es necesario un cargador por separado.
- Manejo cómodo y sencillo.
- Ajustable a diferentes tipos de baterías.
Dosificación opcional del detergente (DOSE)
- Ahorra detergente.
- Dosificación exacta y homogénea (ajustable de 0 a 3 %).
- Es posible cambiar el detergente sin vaciar el depósito de agua limpia.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|750
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|950
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|150 / 150
|Batería (V)
|36
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 5
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Capacidad ascensional (%)
|10
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|46
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 7
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|61
|Capacidad de absorción (W)
|hasta 2200
|Peso total permitido (kg)
|957
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1790 x 800 x 1410
Scope of supply
- Cepillo circular: 2 Unidad(es)
- Batería y cargador para montaje a bordo incluidos
- Cepillos laterales
Equipamiento
- Potente tracción
- Detención automática de agua
- DOSE
- Válvula magnética
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
Campos de aplicación
- Centros comerciales / mercados de materiales para construcción
- Aparcamientos
- Para el uso en empresas de transporte y logística
- Para tareas de limpieza en la industria alimentaria y la industria química