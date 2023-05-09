La fregadora-aspiradora con conductor sentado a batería B 150 R + D 75 con cargador para montaje empotrado opcional es fácilmente maniobrable gracias a su forma corta y estrecha y, por tanto, ideal para espacios interiores de difícil acceso. El equipo cuenta con dos cepillos circulares de 75 centímetros de ancho. El sistema KIK, el código de colores de los elementos de control y el interruptor EASY Operation facilitan enormemente el manejo. Todos los ajustes se realizan en el display en color de gran tamaño. El modo eco!efficiency permite reducir la potencia del motor de aspiración y la cantidad de agua con un solo clic: para una mayor autonomía. El sistema patentado de lavado de depósitos (opcional) garantiza una limpieza sencilla e higiénica del depósito de agua sucia. La función Auto Fill disponible opcionalmente para el llenado sencillo del depósito de agua limpia ahorra un valioso tiempo. (Este es un ejemplo de configuración. Existen diferentes variantes de equipamiento).