La fregadora-aspiradora con conductor sentado a batería B 150 R + D 90, compacta y extraordinariamente maniobrable, se maneja incluso en los espacios interiores de más difícil acceso. El equipo integra dos cepillos circulares (ancho de trabajo 90 cm) y puede equiparse con un cargador para montaje empotrado (opcional). La código de colores de los elementos de control y el interruptor EASY Operation garantizan un cómodo manejo. Todos los ajustes se realizan en el display en color de gran tamaño. Para evitar manejos erróneos es posible asignar derechos de acceso con el sistema KIK. El modo eco!efficiency ahorra energía y agua y reduce el nivel de ruido. El sistema patentado de lavado de depósitos garantiza una limpieza sencilla e higiénica del depósito de agua sucia y la función opcional Auto Fill ahorra tiempo durante el llenado del depósito de agua limpia. (Este es un ejemplo de configuración. Existen diferentes variantes de equipamiento).