Fregadora-aspiradora B 150 R + D 90
B 150 R + D 90: perfecto para superficies entre 3000 y 6000 m². La fregadora-aspiradora compacta con conductor sentado a batería cuenta con dos cepillos circulares (ancho de trabajo 90 cm) y depósitos de 150 l.
La fregadora-aspiradora con conductor sentado a batería B 150 R + D 90, compacta y extraordinariamente maniobrable, se maneja incluso en los espacios interiores de más difícil acceso. El equipo integra dos cepillos circulares (ancho de trabajo 90 cm) y puede equiparse con un cargador para montaje empotrado (opcional). La código de colores de los elementos de control y el interruptor EASY Operation garantizan un cómodo manejo. Todos los ajustes se realizan en el display en color de gran tamaño. Para evitar manejos erróneos es posible asignar derechos de acceso con el sistema KIK. El modo eco!efficiency ahorra energía y agua y reduce el nivel de ruido. El sistema patentado de lavado de depósitos garantiza una limpieza sencilla e higiénica del depósito de agua sucia y la función opcional Auto Fill ahorra tiempo durante el llenado del depósito de agua limpia. (Este es un ejemplo de configuración. Existen diferentes variantes de equipamiento).
Características y ventajas
Tobera robusta de fundición de aluminio
- Con labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos.
- Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración.
- Desaparece en caso de contacto con la pared para evitar posibles daños.
Cabezal de cepillos con tecnología de cepillos circulares de esponja
- Cambio sencillo de los cepillos circulares o de los platos impulsores
- Cepillos circulares disponibles en diferentes durezas: blanda, media y dura
- Modelos de discos, especialmente cuando se trata de suelos lisos.
Innovador sistema KIK
- Elevada seguridad contra el manejo erróneo.
- Reducción de los costes de servicio.
- Adaptación óptima a las tareas individuales de limpieza sin sobrecargar al usuario.
Auto-Fill (opcional)
- Llenado automático del depósito de agua limpia.
- Conectar la manguera de agua limpia y la entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno.
Cuatro baterías para elegir
- Tipo de baterías: 36V/180Ah sin mantenimiento, 36V/180Ah con mantenimiento reducido, 36V/240Ah sin mantenimiento, 36V/240Ah con mantenimiento reducido.
Modo ahorro eco!efficiency
- Consumo reducido de energía.
- 40 % más de tiempo de marcha por carga de batería.
- Aún más silenciosa y, por tanto, ideal para zonas sensibles al ruido (limpieza diurna, hospitales, hoteles, etc.).
Gran display en color
- Visualización clara del programa en curso.
- Posibilidad de realizar modificaciones sencillas y rápidas de los ajustes.
Sistema patentado de lavado del depósito (opcional)
- Limpieza sencilla del depósito de agua sucia.
- Ahorro de agua de hasta un 70 % en comparación con la limpieza con una manguera de agua habitual.
- Higiene mejorada.
Cargador para montaje a bordo
- No es necesario un cargador por separado.
- Manejo cómodo y sencillo.
- Ajustable a diferentes tipos de baterías.
Dosificación opcional del detergente (DOSE)
- Ahorra detergente.
- Dosificación exacta y homogénea (ajustable de 0 a 3 %).
- Es posible cambiar el detergente sin vaciar el depósito de agua limpia.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|900
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|1180
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|150 / 150
|Batería (V)
|36
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 5
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Capacidad ascensional (%)
|10
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|34
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 7
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|61
|Capacidad de absorción (W)
|hasta 2400
|Peso total permitido (kg)
|957
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1790 x 910 x 1410
Scope of supply
- Cepillo circular: 2 Unidad(es)
- Batería y cargador para montaje a bordo incluidos
- Cepillos laterales
Equipamiento
- Potente tracción
- Detención automática de agua
- DOSE
- Válvula magnética
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
Campos de aplicación
- Centros comerciales / mercados de materiales para construcción
- Aparcamientos
- Para el uso en empresas de transporte y logística
- Para tareas de limpieza en la industria alimentaria y la industria química