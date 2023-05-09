La fregadora-aspiradora con conductor sentado a batería B 150 R Dose (batería húmeda/de gel de 180-240 Ah) dispone de un cabezal de cilindros con un ancho de trabajo de 75 o 90 centímetros. La función de barrido integrada resulta ideal para los suelos estructurados. El equipo está equipado con dosificación del detergente, un sistema de llaves KIK y diferentes modos de limpieza. La presión de apriete se adapta a las características de cada lugar. El cabezal de cepillos y la tobera descienden automáticamente. El gran display en color y los elementos de control con código de colores simplifican enormemente el manejo del equipo. Como características opcionales incluye la tracción integral para un desplazamiento óptimo en curvas y pendientes, la función Auto Fill para un llenado eficiente del depósito de agua limpia y el sistema patentado de lavado del depósito para una limpieza sencilla e higiénica del depósito de agua sucia. Durante el funcionamiento del equipo se garantiza siempre una visión de conjunto óptima.