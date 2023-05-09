El equipo compacto B 150 R Dose ofrece una visión de conjunto óptima para la limpieza de espacios interiores. La fregadora-aspiradora con conductor sentado y funcionamiento por baterías puede ir equipada con una batería húmeda o de gel (180–240 Ah) y cuenta con un cabezal circular (ideal para suelos lisos) con un ancho útil de 75 o 90 cm. La tracción integral opcional garantiza la máxima facilidad de desplazamiento en curvas y pendientes. El cómodo equipamiento estándar incluye el descenso automático del cabezal de cepillos y la tobera, un gran display en color, ajuste automático de la presión de apriete, modos de limpieza ajustables, sistema de llaves KIK, dosificación del detergente y elementos de control codificados por colores. También están disponibles de forma opcional la función Auto Fill para un llenado eficiente del depósito de agua limpia y el sistema patentado de lavado del depósito para una limpieza sencilla e higiénica del depósito de agua sucia.