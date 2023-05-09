Fregadora-aspiradora B 150 R DOSE (disco)

Fregadora-aspiradora con conductor sentado B 150 R con cabezal circular, dosificación del detergente Dose, llenado automático de agua limpia (Auto-Fill) y sistema de lavado del depósito. Opcionalmente con batería húmeda o de gel.

El equipo compacto B 150 R Dose ofrece una visión de conjunto óptima para la limpieza de espacios interiores. La fregadora-aspiradora con conductor sentado y funcionamiento por baterías puede ir equipada con una batería húmeda o de gel (180–240 Ah) y cuenta con un cabezal circular (ideal para suelos lisos) con un ancho útil de 75 o 90 cm. La tracción integral opcional garantiza la máxima facilidad de desplazamiento en curvas y pendientes. El cómodo equipamiento estándar incluye el descenso automático del cabezal de cepillos y la tobera, un gran display en color, ajuste automático de la presión de apriete, modos de limpieza ajustables, sistema de llaves KIK, dosificación del detergente y elementos de control codificados por colores. También están disponibles de forma opcional la función Auto Fill para un llenado eficiente del depósito de agua limpia y el sistema patentado de lavado del depósito para una limpieza sencilla e higiénica del depósito de agua sucia.

Características y ventajas
Equipo configurable
  • Detalles de equipamiento de libre elección.
  • Adaptación perfecta del equipo a las necesidades de limpieza.
  • Solución rentablemente razonable.
Innovador sistema KIK
  • Elevada seguridad contra el manejo erróneo.
  • Reducción de los costes de servicio.
  • Adaptación óptima a las tareas individuales de limpieza sin sobrecargar al usuario.
Auto-Fill (opcional)
  • Llenado automático del depósito de agua limpia.
  • Si la manguera del agua limpia está conectada, el llenado se detendrá automáticamente en cuanto el depósito esté lleno.
Cuatro baterías para elegir
  • Disponibles baterías sin mantenimiento y baterías de bajo mantenimiento con 36 V/180 Ah o 240 Ah respectivamente.
Modo ahorro eco!efficiency
  • Consumo reducido de energía.
  • 40 % más de tiempo de marcha por carga de batería.
  • Aún más silenciosa y, por tanto, ideal para zonas sensibles al ruido (limpieza diurna, hospitales, hoteles, etc.).
Gran display en color
  • Visualización clara del programa en curso.
  • Posibilidad de realizar modificaciones sencillas y rápidas de los ajustes.
Sistema patentado de lavado del depósito (opcional)
  • Limpieza sencilla del depósito de agua sucia.
  • Ahorro de agua de hasta un 70 % en comparación con la limpieza con una manguera de agua habitual.
  • Higiene mejorada.
Cargador para montaje empotrado (opcional)
  • No es necesario un cargador por separado.
  • Manejo cómodo y sencillo.
  • Ajustable a diferentes tipos de baterías.
Dosificación opcional del detergente (DOSE)
  • Ahorra detergente.
  • Dosificación exacta y homogénea (ajustable de 0 a 3 %).
  • Es posible cambiar el detergente sin vaciar el depósito de agua limpia.
Manejo sencillo
  • Manejo sencillo gracias a dispositivos de control claros con codificación por colores.
  • Manejo más sencillo y tiempos de instrucción más cortos.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Batería
Tracción Motor de propulsión
Ancho útil de los cepillos (mm) 750 - 900
Ancho útil al aspirar. (mm) 940 - 1060
Depósito de agua limpia/sucia (l) 150 / 150
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) 5400
Rendimiento en superficie práctico (m²/h) 3800
Batería (V) 36
Capacidad de las baterías (h) máx. 5
Conexión de red del cargador (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Capacidad ascensional (%) 10
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 180
Presión de apriete de cepillos. (g/cm²) 34 - 46
Consumo de agua (l/min) 9
Capacidad de absorción (W) 2800
Peso total permitido (kg) 957
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1790 x 910 x 1410

Scope of supply

  • Cepillo circular: 2 Unidad(es)
  • Batería y cargador para montaje a bordo incluidos

Equipamiento

  • Potente tracción
  • Detención automática de agua
  • DOSE
  • Válvula magnética
  • Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
Campos de aplicación
  • Para el empleo en áreas de producción como, por ejemplo, en naves industriales.
  • Idóneo para el área de logística, por ejemplo, para la limpieza de almacenes.
  • Para una limpieza en profundidad y una limpieza de mantenimiento rápidas y eficientes en centros comerciales.
  • Aparcamientos
Información General
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
T.: ++1 809 379-3700

