Fregadora-aspiradora B 150 R DOSE (disco)
Fregadora-aspiradora con conductor sentado B 150 R con cabezal circular, dosificación del detergente Dose, llenado automático de agua limpia (Auto-Fill) y sistema de lavado del depósito. Opcionalmente con batería húmeda o de gel.
El equipo compacto B 150 R Dose ofrece una visión de conjunto óptima para la limpieza de espacios interiores. La fregadora-aspiradora con conductor sentado y funcionamiento por baterías puede ir equipada con una batería húmeda o de gel (180–240 Ah) y cuenta con un cabezal circular (ideal para suelos lisos) con un ancho útil de 75 o 90 cm. La tracción integral opcional garantiza la máxima facilidad de desplazamiento en curvas y pendientes. El cómodo equipamiento estándar incluye el descenso automático del cabezal de cepillos y la tobera, un gran display en color, ajuste automático de la presión de apriete, modos de limpieza ajustables, sistema de llaves KIK, dosificación del detergente y elementos de control codificados por colores. También están disponibles de forma opcional la función Auto Fill para un llenado eficiente del depósito de agua limpia y el sistema patentado de lavado del depósito para una limpieza sencilla e higiénica del depósito de agua sucia.
Características y ventajas
Equipo configurable
- Detalles de equipamiento de libre elección.
- Adaptación perfecta del equipo a las necesidades de limpieza.
- Solución rentablemente razonable.
Innovador sistema KIK
- Elevada seguridad contra el manejo erróneo.
- Reducción de los costes de servicio.
- Adaptación óptima a las tareas individuales de limpieza sin sobrecargar al usuario.
Auto-Fill (opcional)
- Llenado automático del depósito de agua limpia.
- Si la manguera del agua limpia está conectada, el llenado se detendrá automáticamente en cuanto el depósito esté lleno.
Cuatro baterías para elegir
- Disponibles baterías sin mantenimiento y baterías de bajo mantenimiento con 36 V/180 Ah o 240 Ah respectivamente.
Modo ahorro eco!efficiency
- Consumo reducido de energía.
- 40 % más de tiempo de marcha por carga de batería.
- Aún más silenciosa y, por tanto, ideal para zonas sensibles al ruido (limpieza diurna, hospitales, hoteles, etc.).
Gran display en color
- Visualización clara del programa en curso.
- Posibilidad de realizar modificaciones sencillas y rápidas de los ajustes.
Sistema patentado de lavado del depósito (opcional)
- Limpieza sencilla del depósito de agua sucia.
- Ahorro de agua de hasta un 70 % en comparación con la limpieza con una manguera de agua habitual.
- Higiene mejorada.
Cargador para montaje empotrado (opcional)
- No es necesario un cargador por separado.
- Manejo cómodo y sencillo.
- Ajustable a diferentes tipos de baterías.
Dosificación opcional del detergente (DOSE)
- Ahorra detergente.
- Dosificación exacta y homogénea (ajustable de 0 a 3 %).
- Es posible cambiar el detergente sin vaciar el depósito de agua limpia.
Manejo sencillo
- Manejo sencillo gracias a dispositivos de control claros con codificación por colores.
- Manejo más sencillo y tiempos de instrucción más cortos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Motor de propulsión
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|750 - 900
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|940 - 1060
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|150 / 150
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|5400
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|3800
|Batería (V)
|36
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 5
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Capacidad ascensional (%)
|10
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|34 - 46
|Consumo de agua (l/min)
|9
|Capacidad de absorción (W)
|2800
|Peso total permitido (kg)
|957
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1790 x 910 x 1410
Scope of supply
- Cepillo circular: 2 Unidad(es)
- Batería y cargador para montaje a bordo incluidos
Equipamiento
- Potente tracción
- Detención automática de agua
- DOSE
- Válvula magnética
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
Campos de aplicación
- Para el empleo en áreas de producción como, por ejemplo, en naves industriales.
- Idóneo para el área de logística, por ejemplo, para la limpieza de almacenes.
- Para una limpieza en profundidad y una limpieza de mantenimiento rápidas y eficientes en centros comerciales.
- Aparcamientos